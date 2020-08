Praví a ľaví vlastenci

Nápad R. Fica, ktorý odmieta účasť na tohtoročných oslavách SNP, pretože nechce „byť krovím koalícii“, je naozaj originálny. Keď nemôže byť stredobodom pozornosti na oslavách oficiálnych, vystrojí si slávnosti vlastné.

Pár kilometrov od miesta slávností oficiálnych.

A dobre má.

Svoje je svoje. Nemusí sa báť, že by ho niekto zabudol predstaviť a privítať, že by nedostal priestor k slávnostnej reči a ani, že by mu nikto nezatlieskal. A ak sa to dobre pripraví (a podľa slov pána Fica sa zdá, že pripraví), celkom iste to budú oslavy veľkolepé. S obedom, s prejavom i s aplauzom podporovateľov, ako sa patrí.

Partizáni sa nebudú na oslavách Smeru musieť v hrobe obracať, ako tomu bude podľa slov pána Fica na oslavách oficiálnych, kde budú rečniť „úchylák s podvodníkom“. Partizáni môžu pokojne spať, pretože na jeho oslavách bude hovoriť najčistejší z čistých.

Nuž, v tomto roku budú teda oslavy SNP dvojaké a my môžeme porovnávať, kto je väčší vlastenec, kto viac zneužil tento veľký deň Slovákov, či kto vo svojom prejave spomína viac krát opačnú (tú zlú) politickú garnitúru.

A odkaz SNP?

Zostáva niekde v úzadí.

Za egom, nevraživosťou a nenávisťou tých, ktorí by tento dôležitý odkaz mali nielen prezentovať v pripravených oslavných prejavoch, ale ho najmä žiť.