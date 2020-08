Hodnotové zmeny po voľbách alebo príklad hodný nasledovania (?!?)

Bývalý náčelník mestskej polície v BA Gajdoš skončil v apríli na svojom poste pre alkohol za volantom. Trest za svoju vinu pri autonehode niesol chlapsky a so slovami: musím ísť príkladom, sa vzdal dôvery, funkcie i vodičáku.

Neprešli ešte ani len 4 mesiace a pán Gajdoš bol opäť účastníkom dopravnej nehody. Bez vlastného zavinenia, s vlastným vodičským preukazom vo vrecku.

Ak vám napadlo, to isté, čo mňa, že vodičák získal po dvoch mesiacoch po protekcii, tak si túto myšlienku rýchlo vytlačte z hlavy.

Žiadna protekcia.

Správny orgán takto rozhodol a podľa slov pána Gajdoša: „... to nie je nič neštandardné, ak si to porovnávate s inými. Závisí to od okolnosti. Nejde o to, že meno Gajdoš, ale o to, aké boli okolnosti spáchania priestupku, jeho objasňovania, môj postoj ku konaniu.“ No a pretože okolnosti, objasňovanie a postoj pána Gajdoša boli pravdepodobne priaznivé, a správny orgán bol naozaj ten správny, nič nebránilo tomu, aby pán Gajdoš dostal po dvoch mesiacoch svoj vodičák naspäť.

Ba čo viac...

... s vodičákom získal pán Gajdoš naspäť i dôveru. A to na najvyšších miestach. Zobral si ho pod patronát pán poslanec Kyselica, ktorému bude hore spomínaný bývalý náčelník robiť za necelé 3000 eur mesačne asistenta. Ako povedala hovorkyňa OĽaNO, vraj ich spájajú spoločné hodnoty boja proti korupcii, organizovanému zločinu a nespravodlivosti.

No, nie je to povzbudivé?

Zdroj:

https://www.cas.sk/clanok/1019984/byvaly-vysetrovatel-gorily-gajdos-po-skandale-s-alkoholom-opat-akterom-nehody-expresne-vrateny-vodicak/