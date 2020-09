Rešpekt s dešpektom

Expremiér Fico rešpektuje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o nevine samozbitých Rómov z Moldavy nad Bodvou, na základe ktorého bude musieť Slovensko vyplatiť poškodeným 26 tisíc eur.

V Európe po rokoch zistili, že Rómovia sa pravdepodobne nezbili sami, ale stĺklo ich Slovensko rukou zákona. Veľmi dlhou a silnou rukou zákona. Spojili sa totiž prsty a päste policajtov s ostrými lakťami policajného prezidenta, s trénovaným bicepsom ministra a s tricepsom inšpekcie rezortu vnútra, no a tento fyziologicky pekne stavaný úd zakončil ramenný kĺb premiéra. Prípad bol preverený, inšpekciou skontrolovaný, uzavretý a odložený ad acta. Skutok sa nestal, Rómovia sa z dlhej chvíle zmlátili sami. Ruka zákona je ruka zákona. Čo proti nej zmôžu vymyslené báchorky Rómov z Moldavy?

A predsa sa podarilo.

Rómovia vyhrali súd. Nie u nás. V Európe.

Ukázalo sa, že ruka pochybila a bude to potrebné riešiť.

Štát zaplatí a ...

A?

A?

A nič.

Ruka zákona v podobe a vo forme, v akej vtedy bola, už neexistuje, takže, čo s tým ona má?

Že by sa mali päste, lakte, bicepsy i tricepsy s ramenom aspoň ospravedlniť?

Zabudnite. Nie je za čo. Chyba totiž nie je na strane ruky.

Pochybila pravdepodobne súčasná vláda.

Podľa slov expremiéra Fica, ktorý rozhodnutie európskeho súdu rešpektuje, by sme sa totiž nemali obzerať naspäť, ale mali by sme sa pýtať a pozrieť sa na to, ako kvalitne súčasná vláda zabezpečila zastupovanie štátu na Európskom súde.

A vybavené...

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/1191527/tb-predsedu-smeru-sd-r-fica-o-schodzi-nr-sr.html