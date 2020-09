Najlepšie sa vládne v štáte, kde panuje strach,

konštatoval včera na tlačovke expremiér Fico hneď po tom a tesne pred tým, ako národu pripomenul hrozby a nebezpečenstvá, ktoré prídu s touto vládou.

Nekompetentnosť, amaterizmus a túžba koaličníkov po voňavých 9 miliardách zo sociálnej poistenie znamenajú pre Slovensko jediné: kolaps.

Čo opatrenie, to hlúposť, čo vysoký post, to obsadenie amatérom, človekom s pochybnou minulosťou či niekým z rodiny. Už od dnes má napr. v čele sociálnej poisťovne stáť neschopný aktivista, ktorý je podľa slov Roberta Fica mimo. Tak, ako i celá táto vláda. Nahradiť bezúhonného pána Vážneho, ktorý je už pár rokov odborníkom Smeru, nejakým mladým a nerozhľadeným trubirohom, je totiž veľká trúfalosť. Už to, že trubiroh „bude hľadať mesiac v budove poisťovne toalety“, ho oproti Vážnemu, ktorý sa to už naučil, diskvalifikuje na celej čiare. A čo také definície o sociálnej poisťovni? Menovaný aktivista (podľa slov expremiéra) by nezvládol povedať na vlastnej tlačovke ani len tri. A keď generálny riaditeľ sociálnej poisťovne nevie trafiť na záchod a nepozná definície, to je naozaj zlé...

Úmyslom pána Fica nebolo nás tlačovkou strašiť. Len jemne upozornil a s pokojom v hlase všetkým dôrazne pripomenul riziká spojená s Matovičovou vládou.

A verte, nebude to podľa jeho slov pekná budúcnosť: zavreté školy a študenti, ktorí sa budú bezprizorne potĺkať po baroch a roznášať si pri bujarých opiášoch medzi sebou koronu, rozkradnutý majetok sociálnej poisťovne, prokurátori – nevzdelanci z ulice (kto príde, ten bude), eurofondy nevyčerpané, špicľovanie, naša krajina na kolenách. To všetko môžeme očakávať a zároveň v blahej pamäti dávať do ostrého protikladu s vládnutím Smeru, kedy si: študenti a žiaci pekne v laviciach roznášali leda tak domáce úlohy, na majetky strategických inštitúcií nik z vysokých predstaviteľov ani len nepomyslel, prokurátori – elita národa, čerpanie eurofondov za pána Vážneho jedno z najlepších v Európe, za čo bolo Slovensko stále chválené, zaručená ochrana osobných údajov a naša krajina? Tá bohatla a rozkvitala, ako fialka po daždi.

Nuž, mám rada tlačovky pána Fica.

Sú také upokojujúce a vždy prinášajú alternatívy.

A to spoločnosť v čase, keď je celý svet hore nohami, potrebuje.

Zdroj:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/562357-kabinet-odvolal-vazneho-z-funkcie-generalneho-riaditela-socialnej-poistovne/