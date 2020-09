Sladká nevedomosť, či ďalší ...?

Zatiaľ, čo náš premiér krútil hlavou nad drzosťou a bezostyšnosťou predstaviteľov bývalej vládnej a súdnej moci, ktorí si roky po troške ulievali desaťtisíce a státisíce eur,a nedával pozor na vlastnú ženu, domácnosť sa mu zvrhla.

Roky žil v nevedomosti, nezaujímalo ho, čo jeho manželka robí s peniazmi, ako hospodári, a teraz sa mu to vypomstilo. Sú vraj milionári. Bez jeho vedomia. Celé roky žil s vedomím, že žijú ako OBYČAJNÍ ĽUDIA v neskolaudovanom dome a zrazu... 10 miliónov v nejakej schránke.

I napriek tejto pre neho celkom iste šokujúcej informácii, zachoval pred novinármi dekórum a povedal, že kvôli tomu Pavlínku otravovať nebude. A ani sa mu nečudujem. Kvôli takej prkotine. To má volať manželke a pýtať sa, či si nepamätá, že investovala 10 miliónov eur? Veď on má teraz kopec iných starostí a problémov so štátnymi miliardami a keby sa mal zapodievať ešte nejakými pár miliónmi vo vlastnej domácnosti, to by fakt už bolo na jedného človeka dosť. V strese, ktorý teraz má, si chudák nepamätá ani veci z vlastného života, napr. o čom písal (a či vôbec písal) vlastnú diplomovku, komu čo sľúbil, alebo povedal. A mal by si pamätať ešte veci aj zo života cudzích, čo ním žijú v spoločnej domácnosti? A do toho tá korona...

Má toho naozaj veľa.

A navyše...

... keď žmúrime oči nad desaťtisícovými smartfónmi, či vypadnutými špáradlami našich expremiérov, prečo by sme nemohli aj nad pár miliónmi tohto súčasného, ktoré ešte nie sú ani jeho.

Záverečná pozn. autorky:

Ale i tak je náš premiér tvrdý chlap,keď informáciu o tom, že nie je OBYČAJNÝ ČLOVEK, ale milionár, takto ustál.

Keby sa môj manžel dozvedel, že som investovala 10 miliónov eur, asi by prinajmenšom omdlel, alebo by sa aspoň šťastím rozplakal.