Oprávnená kritika médií?

V dnešnej relácii Na telo skritizoval B. Kollár nespravodlivý prístup médií k jednotlivcom. Nenaštvalo ho, že sa o ňom zverejnili chúlostivé informácie, nahnevalo ho, že na rozdiel od iných sa u neho zašlo „za hranicu etiky“.

Priznám sa, že v tomto prípade sa musím tak trochu zastať médií.

Ak by sa jednalo o akéhokoľvek iného politika, je možné hranice etiky (i keď je to niekedy veľmi ťažké) aspoň čiastočne vytušiť. Ako však hranice etiky mapovať v živote Borisa Kollára? Čo je ešte v rámci etiky a čo už je za hranicou? Napr. také plagiátorstvo, či vzdanie sa titulu na čas určitý. Je pred hranicou, či za hranicou? A čo jeho 12 (?) žien, s ktorými má deti? Pred lebo za? A čo také pokusy s flirtovaním s maloletými, transsexuálmi, či sľúbené sexuálne zážitky potenciálnym volavkám? Ešte alebo už?

Vážený pán Kollár, vôbec netuším, čo si vy predstavujete pod pojmom etika, ale ak vám môžem len trošku poradiť, vy tento pojem používajte naozaj veľmi opatrne. Taký Aristoteles by si to v prípade vašej neuváženej manipulácie s týmto slovom mohol brať veľmi osobne a niekoľko krát by sa mohol i v hrobe obrátiť.