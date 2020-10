„Hore“ dochádzajú červené farbičky

a mapka Slovenska začína chytať farbu niektorej z vyspelých komunistických mocností. I napriek tomu, že protiepidemické opatrenia sú v plnom prúde a za sankcie by sa nemuseli hanbiť ani v Číne. Neurobili niekde „soudruzi“ chybu?

I napriek tomu, že by sa v ťažkých chvíľach dalo predpokladať, že sa v záujme DOBRA odborníci z koalície a opozície spoja a vytvoria to najlepšie riešenie pre Slovensko, opak je pravdou. Nie, že by boli leniví... Všetci odborníci bojujú o stošesť. Za seba, za stranu. Najmä na politickom bojovom poli sú produktívni. Riešia interrupcie, handrkujú sa o zákonnosť a nezákonnosť príkazov a zákazov, obviňujú sa z úmyslu rozkradnúť miliardy z Únie, predbiehajú sa v počte tlačoviek a vulgárností. A zatiaľ, čo slabnúci minister zdravotníctva nevie, či sa má rozhodnúť pre demisiu srdcom alebo rozumom, a na svojom mieste sa drží už len silou sympatií premiéra, situácia s COVIDOM sa u nás dramaticky zhoršuje. Ľudia sú unavení zo zákazov i z koalično-opozičného prístupu, ktorý celkom jasne ukazuje, že nie ľudia, ale politické preferencie a naplnenie programového vyhlásenia sú TOP. Slováci sa už viac ako COVIDu boja nových opatrení, ktoré ani nestíhajú sledovať, a sľubovaných sankcií pri ich nedodržaní.

Chráneným druhom sú seniori.

I keď sa na svetlo božie začínajú dostávať prvé informácie a odvážne hlasy odborníkov, že úmrtnosť spojená s vírusom, ani tak nesúvisí s vekom, ale s oslabeným imunitným systémom (čo by logicky malo vyústiť do štátnej systematickej podpory imunity obyvateľstva), naši odborníci na tieto novinky nereflektujú, držia sa pôvodných (ne)overených postupov, na mapke Slovenska si ďalej usilovne s pomocou našich zákonodarcov červenou farbičkou vyfarbujú okresy a trpezlivo čakajú na rýchlejšie testy a vakcínu. Pri každej príležitosti s vážnou tvárou hovoria o dramatickej situácii, ktorá sa stále zhoršuje, a nezabúdajú prostredníctvom televíznych obrazoviek poľutovať svojich nádejných voličov - našich najmilších starkých, pripomenúť im (neborákom), že práve oni sú tou najohrozenejšou skupinou a zdôrazniť potrebu ich izolácie od blízkych i od nebezpečných informácií. Zo seniorských domovov sa stávajú getá, kde sa čaká iba na jedno: kto bude ďalší.

I keď som laik, mám pocit, že ak je pravda (a celosvetovo sa ukazuje, že je), že COVID je nebezpečný najmä pre ľudí so zníženou imunitou, práve týmto našim starkým príliš nepomáhame. Nechávame ich samých s hrôzostrašnými predstavami a informáciami o tom, že už i oni sú zavretí, a ich imunitu podporujeme banánom.

A pomoc a podpora zhora? Kde sú tie zástupy odborníkov, ktorí mali priniesť nové videnie sveta? Kde je tá odvaha skúsiť alternatívy? Kde sú tie vízie prediskutovaných spoločných odborných postupov? Kde sú tie miliardy pre pomoc v ťažkej situácii?

COVID nie prekážka.

Je to výzva pre silných a múdrych.

Nie pre tých, ktorí vedia, že toto raz prejde a budú ďalšie voľby, kde musia ukázať grafy a výkony, ktoré v čase pandémie dokázali naplniť i napriek COVIDu.

A tak...

Vydržme, občania. Buďme trpezliví. Veď celý svet čaká na vakcínu a múdru myšlienku, ktorá spasí svet, dá zasa zarobiť podvyživeným farmaceutickým firmám a posilní svetový mier. Tak prečo by sme nemohli čakať i my?