Ak vás súd odsúdi o 20.30 hod, ide zjavne o politickú objednávku

Aspoň tak to tvrdil po vynesení rozsudku (zatiaľ) neprávoplatne odsúdený Marián Kotleba, ktorý vidí za rozhodnutím sudkyne politický tlak a chystá sa jej rozhodnutie napadnúť vyššie.

Veď počas svojho krátkeho osemhodinového príhovoru nemal ani čas prečítať všetky platné zákony, nemal čas prečítať všetky články publikované v médiách v posledných pár rokoch a nemal ani možnosť vytiahnuť z niekoľkých kufrov, ktoré si na súd priniesol, všetky pripravené rekvizity, a už vôbec nemal dostatočný priestor zhrnúť všetky fakty vo svoj prospech. Stačil vymenovať len pár desiatok cien tovarov, ktoré „náhodou“ boli rovnaké, ako jeho náhodné čísla na šekoch a už ho sudkyňa zahriakla, vraj, že to nesúvisí s prípadom. Ako nesúvisí? Veď je to jasná súvislosť a dôkaz, že je to náhoda. A mimochodom... nikto neuznal tú drinu, ktorú vynaložili všetci členovia strany, kým urobili prieskumy trhu a pozbierali informácie o tovaroch a službách s cenou rovnakou ako inkriminované číslo.

A ešte aj pokutu dostal ...

500 eur.

A túto sumu nikto neskúma?

A rovnako výška trestu...

Prečo 4 roky a 4 mesiace?

Odsúdili ho a nikto mu nedal šancu preskúmať, čo toto číslo znamená...

No, ale najviac ho zaskočilo a pobúrilo takto rýchle a neočakávané vyhlásenie rozsudku: vinný z propagácie fašizmu. Doslova šité horúcou ihlou. Po pár mesiacoch. Veď i ten Majský a Kočner majú širší diapazón možností. A u neho sa všetci zrazu ponáhľajú.

Nuž, niekomu z politických konkurentov pravdepodobne leží v žalúdku.

Veď už ten čas: 20.30 hod ... jasný politický tlak.