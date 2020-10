Názov sobotňajšej tlačovej besedy pána premiéra na TA3 PRIZNANIE pripomínal tak trochu názov románu od Pilcherovej a avizoval čosi veľké. Vôňa tajomstva šteklila našu fantáziu a pýtali sme sa: Čo Matovič prezradí? S čím sa prizná?

Má nemanželské dieťa? Investovala zasa niekde jeho žena peniaze? Prizná si svoj podiel viny na mediálnej prestrelke so Sulíkom? Bol zas niekde bez rúška?

Žiadna z týchto otázok však v sobotu zodpovedaná nebola. Priznanie bolo celkom o niečom inom.

Premiér oznámil skromne národu, že vymyslel niečo, z čoho padne na zadok celý svet: celoplošné testovanie národa. Vymyslel to už pred pár týždňami, ale aby mu to nik nepokazil, musel skutočnosť utajiť. Bohaté mocnosti sveta totiž striehnu na každú iniciatívu malých krajín, aby ich predbehli v čomkoľvek, a tak objednávka 13 mil. testov by mohla byť v ohrození, ak by sa Nemecko, Rusko, USA či Čína dozvedeli o ambicióznom pláne premiéra Matoviča.

A podarilo sa. Tajomstvo zostalo utajené. Nevedel o tom parlament, nevedeli to tajné služby, nevedeli to médiá.

Bolo to tajné až doooo .... soboty, keď to pán premiér zverejnil na tlačovej besede?

Ale kdeže. Do piatku.

Prvý, kto sa toto veľké tajomstvo dozvedel, nebola však ani naša pani prezidentka, ani parlament a už vôbec nie nejaký obyčajný človek - Slovák. Bola to pani Merkelová a vrcholní predstavitelia cudzích mocností a štátov na summite v Bruseli, pred ktorými sa táto akcia pôvodne tajila.

A tak sa v duchu i verejne pýtam:

Pán premiér, nebolo by vhodné a slušné sa o takomto veľkom tajomstve porozprávať najskôr doma?

Pozn. autorky:

A neodpustím si ešte jednu štipľavú poznámočku: Situácia je naozaj vážna a my, Slováci, môžeme len zbožne dúfať, že si pán premiér na oznámenie tohto tajomstva európskym lídrom zobral nejakého dobrého tlmočníka. Ak by sa im to totiž pokúsil vyzradiť svojou angličtinou sám, je možné, že už teraz si v Nemecku myslia, že ideme na protest proti COVIDu sadiť stromy, alebo sa chystáme kúpiť lodnú flotilu v Dolnom Bavorsku.