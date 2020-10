Exemplárny trest!!!

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka si to riadne vypil. 3. disciplinárna komisia sa s ním po roku už nemaznala. Vyrubila mu trest, ako sa patrí. Znížila mu plat. O 15%. Na 3 mesiace.

A to mal veľké šťastie, že ho komisia uznala vinným len v druhom bode, ktorý ho obviňoval z klamstva týkajúceho sa prepustenia Majského. Ak by ho totiž uznala vinným i v prvom bode, v ktorom bol stíhaný pre výroky a vyjadrenia spojené s inštaláciou videa v jeho kancelárii, ktorú si tam štelovali s Mariánom Kočnerom, tak možno by mu zobrali aj funkciu prokurátora. A to už by bolo iné kafé.

Doslova chudoba.

A z čoho by chudák žil?

Už i tak v taláre rok nepracuje a dostáva len tretinu platu. Keď mu túto almužnu skrátia ešte o 15 %, to už bude naozaj na hrane prežitia. Chvalabohu to bude len 3 mesiace.

A potom snáď už...

... konečne, po odobrení disciplinárky, že mu funkcia prokurátora patrí, môže ísť do svojej milovanej práce a spravodlivo rozhodovať v prospech postihnutých a obetí. Veď takto to robil celých 34 rokov a ďalších 34 asi aj bude.

Nuž, pán Trnka sa pravdepodobne voči vysokému trestu odvolá.

A pokiaľ to pôjde dobre, bude sa aj súdiť pre ušlý zisk. Veď i vo svojej záverečnej reči komisii s jemnou výčitkou povedal: „Rok už nemôžem chodiť do roboty, kde by som mohol byť 100-percentne prospešný pre spoločnosť.“

Pozn. autorky:

A čo konštatovanie Etickej komisie, že pán Trnka porušil pravidlá prokurátorskej etiky? Čert ju ber. 15 % z tretinového platu na 3 mesiace to zaručene vyváži.

Zdroj:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566136-trnka-sa-mal-dopustit-zavazneho-disciplinarneho-previnenia-ma-prist-o-funkciu-prokuratora/