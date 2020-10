V boji s koronou vraj pomôže jednota, vyzývajú odborníci

a Smer s Hlasom si to zobrali k srdcu. Zjednotili sa a ako jeden muž idú proti jednotným rozhodnutiam a odporúčaniam (zatiaľ trochu zjednotenej) vlády. Nuž, je vidieť, že pochádzajú z jednej liahne.

Spoločnými silami odmietajú stretnutia s premiérom, zmietli zo stola celoplošné testovanie, odmietli i testovanie poslancov v parlamente. Ako to jasne vysvetlil predseda Smeru: „My sa žiadneho cirkusu, ktorý nám tu organizuje Matovič s Kollárom nebudeme zúčastňovať. Máme na to aj iné dôvody.“ (Tieto zvlášť nerozoberal, ale osobne si myslím, že to budú trináste dôchodky, obedy zadarmo a minimálna mzda).

I keď by sa na prvý pohľad zdalo, že by sa k partii a k jednote Smeru a Hlasu mohli prifariť i Kotlebovci, toto asi nepôjde. Tí totiž majú svoju vlastnú jednotu a celkom iné dôvody nesúhlasu. Korona podľa nich neexistuje a diery testovacími paličkami do hláv pre plánované čipy si robiť v žiadnom prípade nedajú.

A tak, zatiaľ, čo odborníci nabádajú v rámci zdravého rozumu k jednote a k spoločnému postupu, 5 miliónový národ je tak trochu v pomykove.

Ku ktorej jednote sa majú pripojiť?

K tej, ktorá ich ženie s miernym vydieraním do testovania?

K tej, ktorá ich ľahkým zneisťovaním odhovára od testovania?

Alebo k tej, ktorá síce národu neodporúča sa testovať, ale sami sa už postupne testovať dávajú, pretože niektorí z nich sa (pravdepodobne) na politickú objednávku už nakazili neexistujúcou chorobou?

Ťažké rozhodovanie.

Najmä, keď máte toľko ponúk od lídrov, ktorí svoj národ nadovšetko milujú a sú ochotní pre svoj ľud urobiť všetko.Teda všetko, okrem spojenia vlastnej jednoty s jednotou druhých. Takú obeť už naozaj po nich chcieť nemôžeme.

A vy, vojín Kefalín, čo si predstavujete pod pojmom JEDNOTA?