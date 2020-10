Čo majú spoločné Trnka a Kováčik? Sú predstaviteľmi a symbolmi našej prokuratúry

Prípad Trnka? Etická komisia konštatovala porušenie pravidiel prokurátorskej etiky. Dôvod? Porušenie dôveryhodnosti a dôstojnosti prokurátora, ktoré upravuje etický kódex. Prípad Kováčik? Detto.

Obidvaja mládenci porušili základné piliere sudcovského stavu a sudcovskej cti.

A čo z toho?

V podstate sa čaká.

Chlapci boli vyzvaní, aby sa z dôvodu neetického správania zachovali eticky a vzdali sa svojich prokurátorských funkcií, no ani jednému sa do toho nechce, a tak im funkcie zostávajú.

Pán Trnka sa po úspešne zvládnutej disciplinárke pomaličky po ročnej prestávke chystá znovu do taláru, pána Kováčika vyzvali, aby sa vzdal a čaká sa, ako sa rozhodne. A nemyslime si, ono to nie je jednoduché rozhodnutie. Veď sa nič tak závažného nestalo a kvôli takej hlúposti, ako je obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sa predsa nebude vzdávať taláru. To kde by sme došli, keby sa prokurátori vzdávali, kvôli takýmto prkotinám.

Presne takto to zrejme vidí i predseda Smeru Fico, ktorý sa verejne pána Kováčika zastal a ako odborník na právo kladie verejnosti zásadné právnické otázky: Prečo práve pán Kováčik? Prečo práve tento profesionál s toľkou praxou a skúsenosťami? Čia je to objednávka? Kto má záujem najskôr zdiskvalifikovať a potom upratať tohto čestného a nezávadového človeka?

Osobne si myslím, že práve slovám pána Fica by mala polícia a prokuratúra venovať pozornosť. Veď pán Fico sa takto oficiálne ešte nikdy predtým za žiadneho nestranného zástupcu judikatúry takýmto spôsobom neprihováral, a tak by sa jeho odborný názor mal brať do úvahy. Predsa len, pán Kováčik bol špeciálnym prokurátorom za vlád Smeru a Smer by nikdy nedovolil, aby takéto prestížne miesto obsadil niekto pochybný.

A stále predsa platí prezumpcia neviny...

Takže, nech sa to niekomu páči, alebo nepáči, páni Trnka a Kováčik sú stále prokurátori Slovenskej republiky a vďaka našim zákonom aj budú, kým si to sami dobrovoľne nerozmyslia.

Pozn. autorky:

Presne takto nejako sme si predstavovali očistu právneho štátu po voľbách.