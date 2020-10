Liečiteľ Marian

Zatiaľ, čo sa svet pasuje s krutými dopadmi pandémie a pacienti sa trápia v bolestiach a hromadne zomierajú na koronu, v našej zemi svitla malá iskrička nádeje.

Nik nevie, ako sa to stalo, ale pravdepodobne vysoká teplota z COVIDu vyvolala u predsedu ĽSNS čiastočné pohnutie (či pomätenie) mysle, ktoré sa prejavilo osvietením spojeným s predstavami o jeho liečiteľských schopnostiach.

Jeho pokus s liečením COVIDu, ktorý spočíva v kombinácii alkoholu s voľne dostupnými liekmi proti kašľu, aplikoval odvážne priamo na sebe a svet čuduj sa, procedúra zabrala. I keď jeho prieskumná vzorka obsahovala len jedného dobrovoľníka (jeho samého), výsledok tohto pokusu bol natoľko pozitívny, že si to Marian nemohol nechať len pre seba a na odporúčanie jedného nemenovaného lekára z „rúzveltky“ celý tento experiment zverejnil. A dobre urobil, pretože pravdepodobne našiel optimálny liek pre veľkú cieľovú skupinu nakazených, ktorá síce popiera existenciu korony, ale nepopiera pozitívne účinky alkoholu na ľudské zdravie.

V krátkom videu, ktoré osvietený polovedec zverejnil, vyzerá Marian po aplikácii tohto mixu veľmi dobre. Má naružovelú farbu, koordinované pohyby, zreteľne artikuluje a i keď to vyzerá, že si na začiatku prenosu sám sebe vyká, pri prvom ohľadaní sa zdá, že žiadny iný väčší dopad to na jeho osobu mať nebude. (Odchýlky od normy, ktoré sa u neho prejavujú, si priniesol do života už pred napadnutím zákerným vírusom).

Ako Marian hovorí, je si istý, že COVID chytil na súde, kam prišiel úplne zdravý. A nechytil len tak obyčajnú pliagu. Bola to pliaga zákerná, pravdepodobne politicky orientovaná a navyše objednaná. O tom, že to bola tá najagresívnejšia forma korony svedčí i fakt, že sa mu príznaky prejavili hneď na súde, teda okamžite po tom, čo tam vycvičený vírus naňho preskočil a zahryzol sa do jeho zdravého organizmu. A to i napriek tomu, že mal po celý čas poctivo pod nosom rúško. Ako sa zveril, napadnutie vírusom cítil. Už tam mu bolo zle, už tam mu vyskočila teplota. Nikto mu to však neuznal.

A tak neuznaný ešte niekoľko dní chodil po parlamente a až potom sa ukázalo, že sa jeho zlá predtucha naplnila.

Prišli teploty, bolesti, kašeľ.

Vážna situácia si žiadala vážne opatrenia, a tak sa Marian vykašlal na osvedčené Oscillococcinum a rozhodol sa pre silnejšiu alternatívu liečby, ktorú, ako prezradil, „odkukal“ od svojich predkov, a vrhol sa na vodku s liekmi. Dávky si, ako sám vo videu hovorí, dával podľa intuitívneho pocitu a miešal to tak, ako keď „robíte koložvársku kapustu“. Keď ani toto nezabralo, obáral sa 3 dni vo vani s horúcou vodou (preto asi tá naružovelá farba pleti), do ktorej pridal 3 kg soli. No a horúca voda v kombinácii s alkoholom vyhnala diabla z tela.

Marián z ničoho nič, po niekoľkých dňoch vyzdravel.

Aleluja.

Jeho liečebnú metódu však neprijali všetci s rovnakým nadšením. Postupne sa ozývajú a proti jeho metóde protestujú najmä lekári. Títo nevzdelanci však podľa Mariana hlásajú bludy, keď tvrdia, že alkohol v kombinácii s liekmi telu neprospieva. On je jasným dôkazom, že opak je pravdou. Nadšené nie sú ani firmy zaoberajúce sa vývojom vakcíny, ktorým Marian berie kšeft.

Naopak, firmy zamerané na výrobu destilátov, začínajú rozosielať inzeráty s ponukou voľných pracovných miest v očakávaní, že sa zvýši výroba vodky a alkoholu vôbec. Ďakovné listy možno pán Kotleba dostáva i od neprávom obviňovaných alkoholikov, ktorí majú konečne dôkaz, že alkohol neškodí, ale pomáha.

Nuž, každý nový objav má spočiatku svojich priaznivcov i odporcov.

A liečiteľ Marian?

Jeho pokrokové osvetové video je pravdepodobne na dlhšie obdobie jedným z posledných. Zdá sa, že mreže a neprajné podmienky v niektorej zo slovenských väzníc pretnú mladému polovedcovi jeho liečiteľskú kariéru v rozpuku a medicínske objavy, ktoré mohol dosiahnuť pri svojich samoliečbach alkoholom, zostanú na dlhší čas svetu utajené.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=Y2ClXV4kxZw&t=694s