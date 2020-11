Nové smery v pedagogike, alebo keď korona naplno udrie do hlavy

Futbalista V. Weiss vraj morálne nezlyháva. Je len mladý a keď si trochu vypije, potom vystrája. Pre náš futbal je však UŽITOČNÝ, tak mu treba jeho úlety odpúšťať. Toto hovorí futbalový odborník a tréner-pedagóg Ladislav Borbély.

A nad týmto novovýchovným myšlienkovým počinom je treba sa hlboko zamyslieť.

Je fakt, že pedagogické vedy už dlhé roky stagnujú. Vychádzajú zo zastaraných výchovných postulátov a hypotéz, ktoré sa ťahajú stáročiami a vôbec sa neprihliada k novým podmienkam a požiadavkám doby. I morálka a hodnoty sú dnes iné, a preto by sa mali odborníci na výchovu trochu rozhýbať a zmodernizovať starinu, ktorej dnes už aj tak málokto rozumie.

Jednou z lastovičiek, ktorá prináša nový vietor a poukazuje na chyby vo výchovných usmerneniach, je pravdepodobne Ladislav Borbély. Hovorí o tom, že je treba rozlišovať, čo je morálne zlyhanie a komu sa to prihodilo, a v prípade, že má dotyčný človek dar, je výkonný a dobrý v nejakej oblasti, malo by sa pranierovanie zvažovať, prípadne od trestov celkom ustupovať. Najmä, keď je človek mladý. Veď na to, aby sa naučil byť morálnym, bude mať more času v dospelosti. Načo sa tým zaťažovať v mladom veku. Najmä, keď si vypije.

Ako s láskou hovorí o Vladkovi Weissovi: „Morálne by zlyhal, keby napríklad predal zápas. Vrcholoví športovci žijú v bubline, sú pod neustálym drobnohľadom a tlakom. No sú to mladí ľudia, nepranierujme ich za podobné ‚úlety’.”

Osobne si myslím, že táto skvelá myšlienka by nemala zostať bez povšimnutia a len v oblasti športu. Aplikovať by sa mohla do všetkých oblastí života. Talent potom môže pľuť na divákov, oplzlo nadávať policajtom, jazdiť na červenú, alebo brať si v obchode tovar bez platenia.

A ak sa zodpovednosť za zlyhanie a tresty budú posudzovať podľa popularity celebrity na javisku, na ihrisku, či na politickej scéne, ak bude výška trestu klesať s narastajúcim množstvom promile v krvi, tak to bude naozaj kauf.

Pozn. autorky:

Ukazuje sa, že nepotrestané morálne zlyhania našich celebrít (najmä politických), prinášajú prvé ovocie a prvých šíriteľov. Ak totiž prejdú čudné „diplomky a doktoráty“, modelky na zadných sedadlách vládnych limuzín a spoločné prokurátorsko-mafiánske zabíjačky, tak prečo by nemohli prejsť prkotiny á la Weiss. Hlavné je, že je pre určitú oblasť, či skupinu ľudí UŽITOČNÝ:

