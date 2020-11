Blíži sa 17. november

a vraj sa vo veľkom šikujú ozbrojené zložky. Pôjdu chrániť záujmy vlasti. Proti narušiteľom. Či len polícia s obuškami, či vojaci s vodnými delami, či členovia špeciálnych kománd so slzným plynom, nevieme.Nepripomína vám to niečo?

Slušný, demokratický a slobodný život v našom mladom štáte je ohrozený rozmarmi premiéra Matoviča, a tak sa Kotlebovci, Ficovci, Dankovci a Ultras fanúšikovia rozhodli vyu/zneužiť 17. november a budú v tento deň na námestiach a v uliciach prezentovať svoje videnie sveta a hodnôt. S úmyslom dať Slovákom alternatívu lepšieho života. Nesmú to však plánovať a realizovať príliš okato. Platí totiž núdzový stav, hromadné protesty nie sú povolené, a tak sa aktéri dohovárajú v šifrách a tajne. Neprezradia miesta stretnutia, hovoria o pokojných prechádzkach atď. Navyše, každá hore uvedená skupina sa pravdepodobne bude pokojne prechádzať samostatne a súkromne. Nestoja o to, aby boli spájaní s tými druhými, ktorí sú na čiernej listine. To by nebolo v prospech veci ani záujmu.

Naša vláda sa možno trochu obáva, že názory Kotlebovcov, Ficovcov, Dankovcov a Ultras fanúšikov tak zaujmú Slovákov, že sa nechajú obalamutiť, pozbierajú po Bratislave dlažobné kocky, nasadnú „do tankoch“ a pôjdu po vzoru hrdinov z ulice zaútočiť na Úrad vlády, a tak sa istí vopred. Núdzový stav, plne ozbrojená obrana. Na zastrašenie.

Vážený pán premiér.

17. november vznikol ako Deň boja za slobodu a demokraciu. I za slobodu slova. A vďakabohu, nielen toho vášho.

Viem, že je treba byť pripravený i na alternatívu, že pán Fico bude vo svojej roztopašnosti hádzať dlažobnými kockami, pán Danko rozmláti nejaké to policajné auto a pán Kotleba si ľahne pod tank, a v tomto prípade bude naozaj potrebné zasiahnuť v plnej zbroji. Ale v zbroji, ktorá sa vynorí niekde z postrannej uličky. Nie v zbroji, ktorá bude vystavená na obdiv. Nedovoľte, aby bol tento sviatok zneuctený masou ozbrojencov. „Pre prípad“.

Slovensko nie je facebook a vy nie ste jeho majiteľ, ktorý rozhoduje, čo vymaže, alebo komu zruší konto. To už sme tu raz mali, a preto dnes slavíme 17. november. Do vlády ste sa dostali v čele OBYČAJNÝCH ĽUDÍ. Tých, ktorým ste tak verili a oni verili vám. Tak im verte i teraz. Ak necháte Slovákov slobodne zhliadnuť prezentáciu týchto skupín, ak im dovolíte samým sa rozhodnúť, či budú počúvať prejav váš, alebo prejavy tých druhých, verte, že nič nestratíte. Práve naopak.

Oslávite tento DEŇ úctivejšie a dôstojnejšie, ako by ste niekde položili desať vencov.