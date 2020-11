Ak máte pocit, že môj dnešný príspevok budem venovať žabám alebo hydine, mýlite sa. Je to citát. Takýmto štýlom sa včera pán Fico rozprával s dvomi dámami: ministerkou spravodlivosti a redaktorkou relácie Na hrane.

V diskusnej relácii dal predseda Smeru týmto dvom babám jasne najavo, kto je ON a kto sú ony, a ako sa s ním majú a nemajú rozprávať. Ako gentleman s noblesou jemu vlastnou im jemne naznačil, kde sú ich hranice a akým tónom s ním majú komunikovať. Niekoľkokrát redaktorke vytkol, že sa na neho pripravila a na otázky divákov reagoval, že ON si bude odpovedať, na čo chce.

„Baby, tak prestaňte, to ste sa dohodli na mňa, to čo si to teraz dovoľujete,... kva, kva, kva...“, reagoval predseda, keď po ňom chcela ministerka, aby jej ako skúsený politik prezradil, aké opatrenia by zaviedol v čase pandémie, a Krescanko Dibáková sa k nej necitlivo pridala. Tú pán Fico upozornil, aby nebľačala, že nie je nejakým jej deckom.

A my sa nečudujme takýmto reakciám muža, ktorý, chudák, prišiel bezbranný a s radosťou do relácie, aby národu niečo pekné a múdre povedal a baby na neho bľačia a útočia s nejakými nepríjemnými a otravnými otázkami od divákov.

Navyše, pán Fico mal počas relácie ďalší handicap. Bol vytrhnutý od futbalu a to chlapi ťažko znášajú. Sám sa priznal, že je vo svojom vnútri viac sústredený na zápas ako na Krescanko Dibákovú a že by bol radšej, keby ho raz za čas informovala o priebežnom výsledku zápasu.

Ešteže sa pani moderátorka aspoň v tejto jeho požiadavke zmravnila a vyhovela mu, lebo možno by sa koniec relácie neniesol len v slovných urážkach, ale i fyzickom útoku.

Nuž, ak chlapa nenecháte dopozerať futbal a fanúšika rozdráždite, môžete očakávať všeličo.

Ale tak, prežil to.

A 17. 11. sa môže na námestí posťažovať a vyžalovať svojim spolumanifestujúcim chuligánom.

