„Tak čo sused, ideš na námestie?“

zakričal cez plot Jožo na Jana v predvečer 17. novembra. „Idem“, odpovedal Jano. „A nebojíš sa? Môžu ťa aj zavrieť. Premiér hovoril, že sa nebudú maznať s nikým, kto poruší núdzový stav. Páni rozhodli, mali by sme poslúchať,"

pokračoval Jožo.

„Mne nebude nejaký Matovič rozkazovať, čo mám a čo nemám robiť,“ zvýšil hlas Jano. „Ja som ho nevolil. Keď toho daňového podvodníka niekto s tým jeho chaosom uznáva za vodcu, nech ho počúva, ja si urobím podľa svojho . Ani Fico nebude skákať, ako si Igorko pískne. Povedal, že on pôjde a že aj my by sme mali ísť, keď nechceme, aby bol Matovič premiérom. A ja ho nechcem, tak idem. Mne nikto rozkazovať nebude.“

„Aj ja si urobím podľa svojho ,“ reagoval odvážne Jožo. „Je voľno, žena naplánovala gruntovanie pivnice. Kým tam dáme jablká, musím ju vylíčiť vápnom. Tak teda nepôjdem. Ale nebudem veru ticho ani ja. Zapálim v okne sviečku. Vraj to ako odkaz vláde stačí, povedal Pellegrini.“

A vy, susedia, ako?

Aj vy sa rozhodnete podľa svojho ?

Pozn. autorky v závere:

Na demokracii je krásne to, že si môžeme vybrať a že sa môžeme rozhodnúť a konať podľa svojho .

Vodcu.