„Symbolom všetkého je zváranie brány na Úrade vlády.

Ak už niekto zvára bránu na Úrade vlády, priatelia, tak to už musí mať v hlave naozaj dobre domotané a dopletené,“ hovorí Robert Fico. Reaguje tak na video na You Tube, ktoré tento ohavný čin podrobne dokumentuje. A má pravdu.

Kto to kedy videl zvárať bránu na Úrade vlády?

Táto nevysvetliteľná politicky motivovaná aktivita vyvoláva u bežného občana rad otázok (a keď nevyvolá, tak ich vyvolá expremiér), ktoré absolútnym spôsobom podrývajú autoritu tejto vlády a poukazujú na jej nekompetentnosť. Je núdzový stav, zákerná korona napáda všetkých naokolo, rozpočet nie je pripravený, Vianoce ohrozené a Matovič? Zvára bránu.

Kto to financuje? Zasa Soros?

Prečo sa to dialo v noci? Po pracovnej dobe? Takto míňa Matovič peniaze daňových poplatníkov? Na nočné príplatky pre svojich známych a rodinu? Kto sa zaujíma, odkiaľ boli zvárači? Neboli z Trnavy?

Načo sa to vlastne robí? Veď brána očividne držala niekoľko desaťročí pokope, zniesla všelijaké iné ataky, tak prečo teraz?

Vysvetlenie je podľa pána Fica jediné možné: Matovič sa bojí.

A má zasa pravdu.

Možno o seba a možno ...

V tomto sa musím premiéra Matoviča a jeho zváračov trochu zastať.

Ak po bráne skákali pred pár dňami chuligáni (a podľa fotiek sa zdalo, že to boli chlapci štíhli, chatrnej konštrukcie), xročná brána ich udržala.

Čo sa však môže stať, keď na bránu dnes pri proteste skočia rozdivočení páni Fico, Blaha a nedajbože Kamenický? Najmä, ak budú skákať v plnej rýchlosti, bez rozmyslu, ako záchrana pred vodným delom, koňom a pod vplyvom slzného plynu. Ani pomyslieť. To sú predsa len iné korby a navyše, starší páni, takže ich výskoky by nemusela brána zvládnuť a ... úraz by bol na svete.

A hromadný úraz členov Smeru by táto vláda pri svojich súčasných problémoch už naozaj nemusela ustáť.