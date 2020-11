Kapitáne, kam s tou lodí? Nevlečte ji do poschodí,

spievala kedysi populárna česká speváčka Pavlína Filipovská a text zo 60tych rokov by sa celkom hodil i na charakteristiku vládnutia súčasného slovenského premiéra.

Zdá sa, že Igor Matovič sa (ako správny kapitán) nepostavil na kapitánsky mostík (odkiaľ by mal rozhľad) ku kormidlu lode a nevedie loď vodami v súlade z fyzikálnymi zákonmi. Naložil si ju na plecia, na oči si nasadil ružové okuliare, zapchal si uši a snaží sa ju vyteperiť do najvyššieho poschodia. Rozhodol sa, že je to najkratšia cesta do cieľa, a tvrdohlavo na nej trvá. Pomocných kormidelníkov, ktorí stoja nad rovnakou mapou a snažia sa kapitánovi pomôcť a naznačiť mu, že by možno stačilo položiť loď na vodu, postupne posiela kade ľahšie, alebo ich priamo cez palubu zhadzuje do kalných vôd, pričom na nich za ich názory pľuje a ponižuje ich pred posádkou. Tá už na prvom poschodí zbadala, že sa kapitán „zachytil kotvou za klandr“, no nechce skončiť ako kormidelníci, a tak mu zatiaľ nič nehovoria. Veria, že kapitán Igor to má premyslené a že sa do cieľa s loďou predsa len raz dostanú. Hlavne, že sa vezú.

Ani pasažieri nie sú celkom spokojní.

Kapitán im v prístave nasľuboval hory-doly a nič z toho. Zo strachu pred bubákmi a hnusobami musia byť z bezpečnostných dôvodov uzavretí v kajutách, na palubu môžu vychádzať len v určitom počte a v určenom čase. Nemôžu sa navštevovať, nemôžu sa realizovať, nemôžu sa zabávať. Povolené je iba pracovať. A tak okrem pravidelného hlásenia z rozhlasu po drôte, z ktorého sa dozvedajú počty mŕtvych a zradcov, z lukratívnej plavby nemajú nič.

Spokojní sú iba piráti, ktorí sa okolo lode obšmietajú a robia si na ňu zálusk. A niet sa čo čudovať. Loď je síce zánovná a zadlžená, ale poklady, ktoré má ukryté v útrobách, by stáli za hriech. A navyše, bolo by treba oslobodiť zajatcov, ktorí sú už dlhší čas uväznení v podpalubí.

A kapitán?

Loď mu na ramenách oťažieva, ale pomocných kormidelníkov, ochotných podporovať prenos lode po schodoch je stále dosť, tak to nevzdáva. Vlečie náklad hrdo z poschodia na poschodie a s podporou všetkých svätých má pocit, že je vyvolený. Z času načas pohrozí posádke, že ak budú rebelovať a nebude po jeho, praští im s ich loďou na medziposchodí a bude pokoj, ale v podstate sa nič nedeje.

Tak mu to nepokazme.

Veď na čudného kapitána s loďou na pleciach so záujmom pozerajú všetci obyvatelia činžiaka, ktorí sa pýtajú: "Kapitáne, kam s tou lodí?"

No a náš kapitán?

Ten im jednou rukou ležérne kýva a ešte ležérnejšie odpovedá: Ajem Igor from Slovakia and aj gou tu ap. Uan tajm, next tajm.