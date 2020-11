Záhada utajených expertov

Keď pred pár mesiacmi prvýkrát náš premiér oznámil, že sa radil s odborníkmi, ktorých mená zverejní neskôr, lebo dnes to nie je celkom bezpečné, väčšina z nás prijala tento fakt s absolútnou dôverou a rešpektom. Nepátrali sme.

Tajomní fachmani splnili svoje poslanie, premiérovi odovzdali, čo mali a rozplynuli sa v toku času.

A my by sme si na nich možno už ani nezmysleli, keby podobnú vetu nepoužil v minulých dňoch Richard Sulík, ktorý služby utajených expertov opäť využil pri tvorbe SVOJHO protipandemického plánu. Na tlačovej besede sa novinárom zdôveril, že mu s ním pomáhali odborníci, ktorých mená nemôže zverejniť, lebo to nie je pre nich bezpečné.

A to už ucho zvedavého našinca spozornelo.

Kto sú títo experti, ktorí odovzdávajú našim politickým špičkám svoje know-how a pracujú inkognito? Aké nebezpečenstvo môže odborníkom v civilizovanej krajine plnej sociálnych istôt zdedených po minulej vláde hroziť? Prečo nemôžu Sulík s Matovičom prezradiť mená tých, ktorí sa hrdinsky a možno i nezištne podieľajú na záchrane nášho štátu?

A potom to prišlo...

Objavil sa protipandemický plán č. 3.

A zasa za ním stáli odborníci. Tentoraz celé konzílium. A opäť bezmenných.

A Slovák je zmätený. Z hore uvedených skutočností totiž vyplýva jediné.

Niekde na Slovensku majú experti na protipandemické plány hniezdo.

Od Tatier k Dunaju sa vyrojilo a nekoordinovane sa pohybuje doposiaľ presne nezaevidované množstvo odborníkov, ktorí (s vládou i bez) v utajení pracujú na rôznych plánoch proti pandémii. Ťažko povedať, či plán č. 3 je číslo konečné. Ťažko povedať i to, či sa jednotliví experti navzájom poznajú, pretože plán každého subjektu je misiou tajnou a ich spojenie je nemysliteľné. Možné je i to, že jeden a ten istý utajený odborník pracuje na dvoch až troch, prípadne viacerých plánoch, ale vzhľadom na utajenie, ani sám pred sebou nesmie svoje meno a skupinu, v ktorej pracuje, prezradiť. Isté je, že premiér i minister Sulík hovoria o nebezpečenstve, ktoré týmto špecialistom hrozí, a preto je v záujme štátu, tento druh chrániť.

Pred kým, alebo čím ... nevieme.

Možno majú vládni predstavitelia obavu z hromadného únosu našich expertov do menej úspešných krajín.

Možno chránia svojich súkromných poradcov pred médiami a neznesiteľnou popularitou.

Možno vládne medzi odborníkmi na protipandemické plány vražedná rivalita, a preto ich treba kryť pred lynčom davu vlastných.

A možno...

... možno sú títo odborníci neviditeľní. Existujú len v hlavách tvorcov plánov - laikov, ktorí vo svojej povestnej skromnosti svoje úžasné nápady a predpokladanú slávu prenechali bezmenným kapacitám.

Nuž, nech je to, ako chce, naša krajina je i v tomto jedinečná.

Zatiaľ, čo iné krajiny spojili svojich najlepších odborníkov do jedného tímu a pasujú sa s tvorbou jedného slušného protipandemického plánu, my sme ich rozdelili a pred sebou utajili.

A výsledok?

Protipandemických plánov máme na výber a na vývoz.

Sme proste number one!