Sestričky z Kramárov, nie sú sen Kollárov, ktoré by nosili modré z neba

Možno takto nejako by začínal refrén známej pesničky Elánu, keby ho tvorili dnes. Reagovali by tak na neprofesionálne správanie sa sestričiek, ktoré vraj odmietli posluhovať rodine a známym Borisa Kollára.

A to si veľmi dovolili.

Keby sa jednalo o nejakého obyčajného človeka, ale veď im tam leží sám predseda parlamentu...

To sa nemohli trochu skúsnuť a ohnúť chrbát. To im fakt robí problém postarať sa o blízke osoby, koaličnú radu a najmä priateľky, ktoré Borisovi chodia vo dne v noci uľahčovať jeho neľahkú situáciu. Veď im tieto obetavé dievčatá vlastne pomáhajú. Ako vysvetľovala hovorkyňa strany Sme rodina Linda Tribusová: "odbremeňujú personál od rôznych úkonov, ktoré sa týkajú hygieny, podávania jedla či prezliekania." Najmä na nočných majú s Borisom asi veľa roboty, pretože tam niektoré zostávajú až do rána.

A sestričky?

Nevážia si toho. Frfľú, sťažujú sa a dokonca odmietajú vykonávať ľahké pracovné úkony nad rámec svojich zmlúv, ktorými by aspoň trochu prispeli k zvládaniu ťažkých úloh Borisových opatrovníkov a opatrovníčok. A chuderky dievčatá - dobrovoľníčky nevyspané tam drú dňom i nocou a ani ten čaj nedostanú. Jedna dokonca musela na svoj čaj čakať až dve hodiny. Hanba.

Vôbec sa my nečudujme, že takýmto sestričkám je pohrozené výpoveďou či odobratím vianočných odmien. Vôbec sa my nečudujme, že naše zdravotníctvo je tam, kde je.

Pozn. autorky:

Nechcem maľovať čerta na stenu, ale zo správ, ktoré idú z nemocnice od pána Kollára vyplýva, že je to s ním asi veľmi zlé. Hlavný hygienik Mikas totiž povedal, že všetky návštevy v nemocniciach sú dnes zakázané a jediná výnimka platí u vážnych stavov, kedy pacienta môže navštíviť blízka rodina a kňaz. Ak pánovi Kollárovi dovolia návštevy všetkého druhu, vrátane dámskych nočných, znamená to, ak nepripustíme prvky papalášizmu (a to je v prípade Borisa Kollára, jedného z nás, nemysliteľné), jediné: ide o spríjemnenie posledných chvíľ tohto velikána našej politickej scény.



Zdroj: https://domov.sme.sk/c/22540952/nemocnicne-sestry-sa-stazuju-na-priatelky-borisa-kollara.html