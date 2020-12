Vážení Pán premiér

Som velmi rád, že ste moj premiér. Splnili ste največí sen mojho života -zrušili ste školu. Už vác ako 7 mesiacov nechodým do školi a veľmi sa mi to páčí. Stávám asi o desátej, móžem byt v pižame kolko chcem, lebo naši nejsú doma.

Tento rok už som deváták a vašou zásluhou už mám skoro polroka za sebou bez toho, aby som sa nejako viac stresovál. Vyučování cez internet ma baví. Večinou mám vypnutú kameru, lebo nechcem abi ma učitelka videla v pižame. Písemky a testy, čo nám posielajú robým (tu neviem aké í/ý sa píše, tak ak tam mám chibu sa nehnevajte) s rodičama, čo má velkú víhodu, lebo ked dostanem horšú známku, vina je na celom našom kolektíve.

Chcem vás touto cestou poprosyt, či byste neodkázali krízovému štábu, že toto je velmi dobré riešení a že by som bol velmy rád, kebi to zostalo aspon do monitorov. Tí nejako spravím s tatkom. Určite budú tento rok lachšie, aspon tak to všady píšú.

Už mám vypísané aj prihlášky na 2 stredné školi.

Ak sa podarý, šel by som na Gymnázyum, lebo potom chcem íst za doktora. Naši hovoria, že to pojde, ak zostanete premiérom ešte 4 roky a korona vydrží.

Tak vám ešte raz ďakujem za celú moju rodinu, držte sa a nepodlahnite tlakom toho ministra, čo nosí okuláre vzadu na hlave a chce školi otvorit ešte pred vánocamy. Aj mi sa držíme.

S pozdravom

Ján Koloman Drndúl mladší

P.S.

Ak mi odpíšete a ja vám nebudem dlhšie odpysovat, tak sa nenahnevajte. Idem dnes k doktorovi, lebo mám kryvú chrbticu a vraj sa my to za posledného pol roka zhoršilo. Nykdo nevie prečo. Asy to mám vrodené.