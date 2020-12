Zabudol vôl, že teľaťom bol, alebo keď sa opozíciou v koalícii stáva premiér

Smer ani Hlas nemusia hnúť ani len brvou a vláda nádejí a očakávaní sa nám rozpadá priamo pred očami. Na vine nie je ani korona, ani opatrenia, ani financie. Za kolapsom stojí EGO a nezvládnutá túžba po moci jediného človeka.

Keď som vo februári tohto roku písala o Igorovi Matovičovi ako o možnom budúcom premiérovi (https://teplickova.blog.sme.sk/c/527126/matovic-premierom-jeho-temperament-hovori-ze-by-sme-sa-nenudili.html), ani som len netušila, že diagnostika jeho temperamentu a môj odhad jeho správania sa ako premiéra bude len slabým odvarom reality. To, čo predvádza Igor v priamom prenose dnes, presahuje všetky únosné medze. Slušnosti, rešpektu a akceptácie demokratických pravidiel našej krajiny.

Jeho vystupovanie, samovoľné subjektívne rozhodovanie, či verejné ponižovanie najbližších spolupracovníkov sa snaží skryť sa zodpovednosť a povinnosť chrániť ľudské životy, ale Slováci pomaličky precitajú a zisťujú, že to nie je o nich. Že je to o ňom. Jeho správanie sa už nie je len záležitosťou jeho temperamentu. Tento človek má naozaj problém a zdá sa, že my s ním.

Priznám sa, že ako jeho nevolič som za dobu jeho vlády prešla 3 fázami vzťahu k nemu: najskôr som mu držala palce, neskôr som ho s úžasom sledovala a snažila sa pochopiť jeho stratégiu, dnes sa doslova modlím, aby odišiel. Nie preto, lebo sa omrzel. Preto, lebo škodí. Škodí tejto vláde a škodí Slovensku. I keď z pohľadu dejín budú 4 roky Matoviča len malou, takmer neviditeľnou bodkou na časovej ose, 4 roky v našich životoch sú dosť. Matovičova vláda dostala šancu dať Slovákom nádej a víziu lepšieho Slovenska. Má na to odborníkov, má na to zdroje a má na to čas. Jediné, čo nemá, je schopný predseda vlády.

Ten istý Igor Matovič, ktorý bol podkladom pádu a politickej smrti Fica a Pellegriniho, ten istý Igor Matovič bude dôvodom ich znovuzrodenia. Škoda.

Pozn. autorky:

Na prípadnú otázku v diskusii, či chcem aby sa vrátil Fico, odpovedám vopred, že nechcem. Je mi len ľúto, že ambície a energia množstva šikovných odborníkov, ktorí vedú rezorty, alebo v nich pracujú, stroskotajú na samoľúbosti, náladách a nezvládnutom temperamente človeka, ktorý pôvodne sľuboval, že im i nám bude otvárať dvere.