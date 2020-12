Baby nebude sedieť v kúte,

povedala si pani prezidentka a po týždňoch chaosu verejne poradila premiérovi, aby náročnú úlohu manažéra boja proti korone prenechal niekomu inému. A odozva? I keď premiér tvrdil, že nebude cikať proti prezidentke, ciká.

Je to tvrdý chlap, nechýba mu odvaha a niečo znesie.

A navyše, už ciká takmer proti všetkým, tak prečo by mala byť prezidentka výnimkou.

Osobne si myslím, že odkaz pre polovicu ľudstva o cikaní vo vetre, má niečo do seba a poučku overenú vekmi by mal brať pán premiér veľmi vážne. Neviem to síce doceniť tak do detailov, ako chlapi, ale dôsledky tohto úkonu si viem celkom dobre a živo predstaviť. Možno si pán premiér myslí, že vietor z hradu nie je taký silný, aby ho neprecikal. A možno si myslí, že je vyvolený, že jeho funkcia a postavenie ho uchránia pred logickým smerom tekutiny vo vetre, že ho prúd oblúkom obletí a dopadne na niekoho iného. Veď má na koho.

Nuž, i predsedovia vlády majú svoje dni.

Snáď by mu mal niekto z blízkych po vzore predsedu z filmu Vesničko má, středisková povedať: To neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre/Igore.

A možno ....

... možno, práve trocha takejto tekutiny mu ovlaží tvár a preberie ho z delíria tremens, v ktorom sa ocitol na samote u lesa.