Experti z parlamentu budú asi opäť zasahovať

Pán Fico, odborník na politické a mučiace nástroje, si uvedomuje vážnosť situácie okolo zranenia generála Lučanského vo väzbe a nabáda k ostražitosti. To, čo sa stalo Lučanskému, sa môže vo väzbe stať komukoľvek z nás.

Akými informáciami pán Fico disponuje, nie je známe, ale už ráno pred ohlasovanou tlačovkou ministerky Kolíkovej ohlasoval, že ministerka na tlačovke bude klamať.

Ako vedel, čo bude ministerka hovoriť?

Z akého informačného zdroja čerpá on?

Má vedomosti o tom, že Lučanský bol mučený, keď spomína väzbu, ako mučiaci nástroj?

Pichala mu justičná stráž ostré predmety do oka?

Skúšali na ňom nepovolené pokusy?

Bránil sa čipovaniu?

A po tlačovke ...

O pár hodín neskôr svoje tušenie pán Fico v ďalšom príhovore len potvrdil.

Oficiálne vyjadrenia z úst ministerky, ktorá informovala verejnosť o úraze na Lučanského oku, nepovažuje za kompetentné, uveriteľné a čisté. Ministerka Kolíková sa podľa neho počas tlačovky „krútila ako záhradná hadica, ktorá vypadne z držiaka“ a zastierala, ako sa dalo. Radšej vraj nemala robiť nič, lebo takto sú podozrenia ešte väčšie. Pán Fico s vážnou tvárou potvrdil, že má dobre napozerané americké filmy a vie, ako to chodí v celách, ako sa väzni bijú a potom, aby nemali problémy, robia kliky a zvedú to na úraz. Pán Fico, sám skúsený klikár, celé toto divadlo prekukol . Je jasné, že Lučanského zranené oko je len špička ľadovca a zámienka pre prekrytie neschopnosti a špinavostí Matovičovej vlády a že podstata celého prípadu je celkom niekde inde. Zatiaľ ešte nevie kde, ale je pripravený byť súčasťou prieskumu parlamentnej komisie, ktorá bude tento prípad dôkladne prešetrovať. Komisie, zloženej nie z nejakých nekompetentných prisluhovačov súčasného režimu, ale zo solídnych a nezaujatých expertov, ako je on. Trochu mu prišlo ľúto, že predsedom výboru pre ľudské práva nie je kolega Blaha, ktorého nechcú z nepochopiteľných dôvodov za predsedu zvoliť, (pretože ak by tam bol on, to by inak roztočili), ale tak... osloví i toho, čo je poverený.

Pán poslanec Fico sa vo svojom príhovore ďalej vyjadril, že je veľmi znepokojený i nad zdravotnou starostlivosťou okolo generála Lučanského, ktorý v tejto ťažkej dobe potrebuje špičkovú starostlivosť a nie Prešovskú či Trenčiansku nemocnicu, ktoré chce, mimochodom, tiež odborne preskúmať. Podobne sa vyjadril i o ťažkej situácii politických väzňov Smeru – Kováčika a Gašpara, ktorí podľa neho reálne bojovali s mafiou a nezaslúžia si, aby ich niekto držal vo väzbe, ktorá je politickým a mučiacim nástrojom tejto vlády.

Nuž, na Slovensku sa dejú naozaj strašné veci.

A pochopí to len ten, ktorého sa to naozaj bytostne dotýka.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/1198703/muciaci-nastroj-hovori-o-lucanskeho-vazbe-fico-ministerke-neveri.html