Pánboh vraj varuje len dvakrát, pán Rusko

Krutá správa o zohavení tváre Pavla Ruska otriasla celým Slovenskom. Tak sa, chudák, tešil na pojednávanie na Najvyššom súde, kde by sa už konečne dokázalo, že je v kauze zmenky nevinný a ... zasa nič.

Pán Rusko musí byť z tejto situácie a z týchto naťahovačiek už doslova na prášky. Vždy, keď sa má rozhodnúť o jeho nevine, zasiahne vyššia moc a on skončí u MUDr. Liptáka.

Najskôr ho pár hodín pred pojednávaním zradila chrbtica a teraz mu v predvečer pojednávania počas tréningu neznáma osoba z nezistených príčin nezistenou tekutinou obliala tvár. Z policajných záznamov vyplýva, že sa to stalo počas behu, čo bolo asi šťastie. Ak by totiž dotyčný zloduch bežal popri obeti i s vedrom, je len málo pravdepodobné, že by ho v tej rýchlosti zasiahla plná dávka. V prípade, že by sa pán Rusko zastavil, aby zistil, kto to vedľa neho beží, dôsledky by boli oveľa horšie. Pri plnom zásahu by mohol byť totiž rozožratý celý.

Nik nevie, čo to mohlo byť za látku, ale pokiaľ mu pán doktor Lipták podpísal PN, vyzerá to, že to nebola žiadna smradľavá voda z chryzantém, a že poškodenie a zohyzdenie jeho tváre musí byť hrozné. Či mu to vypálilo do čela diery, rozleptalo oči, alebo poškodilo dýchacie, tráviace, sluchové a iné trakty, sa nevie, no ak musí byť doma a nemôže sa prísť posadiť ani do súdnej siene, znamená to jediné: tvár pána Ruska je zdeformovaná, možno k nepoznaniu.

Pri takomto ľudskom nešťastí len ťažko prijímame fakt, že zákerný obhajca protistrany Lipšic a krutý prokurátor Šanta poukazujú na možné klamstvo, zavádzanie a dokonca obviňujú práceneschopného z obštrukcií. Hyenizmus prvého, druhého a všetkých ostatných stupňov.

Nuž, má to pán Rusko ťažké.

A navyše, hovorí sa, že Pánboh varuje dvakrát, takže ak je to pravda, Pavol si svoje týmto pádom u NAJVYŠŠIEHO už vyčerpal. Mal by si dávať na seba pozor, pretože ten slovenský najvyšší je oveľa zhovievavejší, ako ten ... hore NAJVYŠŠÍ.

Pri jeho smole sa veľmi ľahko totiž môže stať, že v januári ho deň pred naším najvyšším pri bežnej prechádzke v ZOO napadne bezprizorný tiger, spadne mu na hlavu sedačka z okolo letiaceho lietadla, alebo ho v šírom poli trafí blesk z čistého neba. Ako posledný odkaz od toho ... hore NAJVYŠŠIEHO.