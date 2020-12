Neplatiči pozor: barana a kohúta treba uhradiť v termíne

I. Maiga prezradil, že v kontakte s P. Ruskom neplánovali jeho útek do Mali. Riešili šamana a Pavlovu očistu. Pomoc z Afriky vraj prišla, stačilo obetovať barana a kohútika, ale Rusko nezaplatil, a tak pomoc nenadobudla účinnosť.

A toto sú tie dôsledky našej benevolentnosti k plateniu faktúr dodávateľov. Zvykli sme si, že ak nezaplatíme, nič sa nestane. Tytyty. Nonono. A to je všetko.

V Afrike majú na neplatičov iné páky.

Nezaplatíš a ideš. A navyše poliaty kyselinou.

A pán Rusko môže rozmýšľať, kde urobil chybu. Mal to síce všetko do detailov premyslené, naplánované a dobre poistené (keby zlyhal Para, pomôže paranormál), no celý plán stroskotal na celkom obyčajnom: vykonať platbu.

Nuž, nech je prípad pána Ruska zdvihnutým prstom a mementom pre ostatných, ktorí sa chcú čistiť v iných krajinách, ako na Slovensku.

Pozn. autorky:

Neviem, neviem, či pán Maiga neurobil chybu, keď neuvážene prezradil fintu, ako jednoducho je možné sa čistiť od spáchaných hriechov. Chudáci barani a kohúti. Ako poznám Slovákov, ešte pred koncom roku budú nedostatkovým artiklom a top vyhľadávaným pojmom na Googli i v internetových obchodoch.

Zdroj:

https://domov.sme.sk/c/22556693/pavol-rusko-maiga-utek-sud.html