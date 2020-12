Hľadá sa krízový manažér

Premiér ochorel na COVID a Slovensko sa bezprizorne zmieta v bublinách bez seriózneho usmernenia. Slováci zostali vo svojom utrpení sami, bez vedenia autority, bez slova podpory. Čo s tým?

Návrhov, kto by ho mohol adekvátne zastúpiť, odznelo niekoľko, no dnes v relácii TA3 V politike sa vykryštalizoval jeden, o ktorom doposiaľ nikto ani nerozmýšľal a možno práve on by bol dobrý typ.

Jedná sa o opozičného poslanca, nositeľa parlamentných a iných hodnôt Tomáša Tarabu.

Jeho pohľad na pandémiu a jej riešenie je v našich končinách naozaj prevratný a svojim postrehom prekvapil nielen spoludiskutérov, ale i samotného moderátora. Z jeho vystúpenia bolo vidieť, že Ing. Taraba má jasno a ak by sa opozícia dostala k slovu, vedel by, ako s pandémiou zatočiť. V jednej minúte vyhodnotil všetky stratégie vlády a odborníkov za zbytočné, pretože, ak ochoreli i tí, čo ich navrhovali, tak nie je o čom. „Najvyšší ústavní činitelia sú kontaminovaní, to znamená, že tie ochranné mechanizmy neplatia ani pre nich.“ Podľa neho je jasné, že jediným možným riešením pandémie, je nechať ju prirodzene pôsobiť a nenechať ľudí sa trápiť v zbytočných núdzových stavoch. „Celé to bolo len o tom, že každý jeden z nás tú koronu dostane. To si povedzme, čo je bod nula. Každý to dostane. Je to nový normál.“

Je vidieť, že štúdium manažmentu v Regensburgu a takmer 20ročná kariéra manažéra sa pánovi Tarabovi oplatili a svojim revolučným postojom k otázkam pandémie preukázal, že je pre krízu u nás ako stvorený. Ak nám nebol dobrý empatický a súcitný manažér Igor, možno si zaslúžime chladný pragmatizmus manažéra Tomáša.

A jeho optimistický pohľad na našu žiarivú budúcnosť?

Nuž, ak si k nemu citlivejšie povahy na youtube prehrajú ešte aj jasnozrivý odkaz k očkovaniu pána Harabina, k vianočnému naladeniu a k pozitívnemu mysleniu im už nič iné chýbať nebude.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/1199172/opatrenia-v-boji-s-nakazou-otazniky-plosnej-vakcinacie-slovakov-britania-zacala-s-vakcinaciou-mierny-lockdown-a-jeho-efektivita-vakcinacia-ako-vstupenka-ku-slobode.html