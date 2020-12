Milí priatelia a priaznivci

Za niekoľko rokov mojich pisateľských aktivít na tomto blogovisku, som tu našla veľa priaznivcov a čitateľov. Nedávno som sa rozhodla prečítať si niektoré články o politike znova a až ma prekvapilo, na čo všetko sme už zabudli.

A to je veľká škoda. Rozhodla som sa vydať knihu týchto blogov a potrebovala by som Vašu pomoc a podporu. Knižka sa bude volať Na čo všetko sme už zabudli... - stručný sprievodca dejín prešľapov a manierov našich (nielen) politických predstaviteľov 2018-2020. Je to vlastne kniha blogov (fejtónov, humorných reakcií na politiku a politikov, bájok,...), ktoré som v rokoch 2017 – 2020 zverejňovala na SME. Vzhľadom k tomu, že ich bolo zverejnených viac ako 400 ( prečítalo si ich viac ako milión čitateľov), vybrala som tie najlepšie (najviac hodnotené čitateľmi), spojila som ich krátkymi situačnými spojovníkmi, požiadala som kolegynku Kristínku o ilustráciu, upozornila manžela, že niekoľko týždňov nebude umytý riad a ... rodí sa knižka. Zatiaľ je len na webovej stránke https://www.hithit.com/sk/project/9118/na-co-vsetko-sme-uz-zabudli, kde sa o nej dočítate viac a kde jej môžete vyjadriť podporu: môžete na jej vydanie len prispieť, môžete si ju tu ešte pred distribúciou lacnejšie kúpiť a môžete tu získať i zopár darčekov a bonusov. Na vyzbieranie dostatočného množstva finančných prostriedkov mám len 45 dní, a tak, ak sa rozhodnete knihu finančne podporiť, rozhodujte sa sťa rýchle šípy. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za každý príspevok, za podporu i za Vaše zdieľanie linku medzi Vašimi priateľmi a rodinou. A pretože mi tento projekt schválili dnes, tesne pred Vianocami, želám Vám zároveň všetkým krásne Vianoce a šťastný rok 2021.