Aleluja... očkovanie

Už je to tu. Konečne sa striekačka, ihla a trochu spásonosnej tekutiny dostali i k nám. Škoda, že neprišli trochu skôr a vo väčšom množstve, v niektorých rodinách by možno tento set zaujal čestné miesto pod vianočným stromčekom.

Záchrana sveta je tu a show sa môže začať.

V niektorých štátoch budú najskôr očkovať najpotrebnejších: vládu, expertov, tých, bez ktorých by nič nefungovalo.

V iných štátoch uprednostnia najstarších a najohrozenejších.

Niekde (pokusne) tých najmenej osožných.

Niekde to pôjde dobrovoľne, inde nasilu.

Niekde za účasti kamier, bleskov fotoaparátov a s radostnými tvárami autorít, niekde po dohľadom ozbrojencov.

Za všeobecného veselia a podpory farmaceutického priemyslu sme výrobou miliárd vakcín opäť dokázali, že ľudstvo je prosto jednotka a víťazíme, kde sa dá. Sme pánmi tvorstva, kto je viac. Zázrak menom vakcína nás opäť uistil, že sa môžeme po krátkej prestávke a strádaní vrátiť ku starému spôsobu života, plného jedla, pitia, práce a neviazanej zábavy.

Dokedy?

Kým sa niekde vo svete neobjaví ďalšia pliaga, ktorá nás príde upozorniť, že sme to zasa prehnali.

A zatiaľ, čo sa v najlepšie zaplatených laboratóriách investujú miliardy do vývoja a výroby vakcín na zlikvidovanie vírusov a ich prvej, druhej či desiatej mutácie, v iných laboratóriách prebiehajú i iné štúdie a výskumy. Tie dokazujú, že ak posilníme našu prirodzenú imunitu, ak budeme jesť zdravé potraviny, ak sa budeme striedmo stravovať, ak využijeme dary prírody a slnko a svoje telo budeme dopovať kyslíkom a pohybom na čerstvom vzduchu, nemusíme čakať na novú, novšiu a ešte novšiu vakcínu, nemusíme sa obávať štatistík o tisícoch zomierajúcich na choroby, ktoré vznikali po generácie z nášho pohodlia a nenažranosti. Niežeby sa nám vírusy okľukou vyhýbali (tie tu budú vždy a stále nové a iné), ale ich útoky budeme zvládať ľahšie a bez závažnejších či fatálnych dopadov na náš organizmus.

Výsledky a správy z týchto štúdií nie sú tajné. Všetci o takomto svojpomocnom riešení vieme, len... nie je pre nás príťažlivé

Prečo? Vyžadujú si naše úsilie a žiaľ, dnes už i investíciu do nášho zhumpľovaného tela.

A na to nie sme zvyknutí a už vôbec nie nastavení.

Ako sa väčšinou bránime, nie je na to čas, priestor, ani podmienky. Variť si? Preboha a kedy? Pestovať si? A kde? Pravidelne športovať v prírode? S mojim problémom nemôžem, doktor zakázal. Slnko? Pri mojej práci od nevidím do nevidím? Mám permanentku do solária. Stres? Kto ho nemá?

Výber tejto alternatívy a spôsobu života však nie je bez následkov a dôsledkov. Ani pre nás samých a už vôbec nie pre naše deti. Rakoviny, alergie, imunitné ochorenia a ich nárast len potvrdzujú, že za všetko sa, žiaľ, platí.Čo do tela vložíme, to nám vráti. Po mesiacoch, po rokoch, možno o generáciu, ale vráti.

Pozn. autorky:

A čo vakcíny?

Nie som antivaxerkou a vážim si každého vynálezu, ktorý pomáha zachraňovať ľudské životy. Vakcíny nezatracujem a ďakujem za ne. Nech dávajú nádej a pomáhajú slabým a tým, ktorí naozaj nevládzu sa o svoje zdravie a imunitu starať sami. Môj článok nebol o nabádaní na odmietnutie očkovania. Bol len malou pripomienkou, že človek nie je až tak bezmocný, ako by sa na prvý pohľad zdalo a ako si v neustálom boji s prírodou zvykol. Ak nebude bojovať, ale nájde s prírodou spoločné priesečníky, ak sa trochu posnaží, nadýchne, spotí a schudne, možno sa už nabudúce, keď nás zasa navštívi nejaký ten ROVID či POVID, nebude musieť tak báť, či bez dávky prežije.

Ak si teda o polnoci z 31. 12. na 1. 1. budeme pripíjať na zdravie, myslime to po tohtoročnej skúsenosti trochu vážnejšie, ako doposiaľ. I keď to možno vyznie ako otrepaná fráza a rebélia, svoje zdravie máme naozaj v rukách väčšinou my sami.

Tak si ho držme:-)