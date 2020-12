Keď sa rozhodneš pre moju mamu či manželku, lajkni si!

Ale až pri 10 tisícoch lajkov za každú sa rozhodnem, či ich budem k očkovaniu prehovárať. Takto sa rozhodol premiér prezentovať význam a bezpečnosť očkovania pred národom. Tuší, že jednej vete dehonestoval troch ľudí i očkovanie?

Náš pán premiér je naozaj originálny a toto posledné licitovanie na sociálnych sieťach je dôkazom jeho plne rozvinutej fantázie, ktorá nemá hraníc. Krásnym príkladom vyznania lásky ukázal, koho najviac ľúbi a na kom mu najviac záleží.

Okrem iného je to i krásny odkaz a vzor pre jeho dve dcéry. Či a za koľko ich ponúkne v ďalšom kole licitácie, zatiaľ nevieme, ale celkom iste to bude z lásky. Z tej najväčšej. A kto vie, možno im tatinko bude takto vyberať i ženíchov. Kto dá viac lajkov, bude hodný ockovej pozornosti a bude zaradený do žrebovania.

Viem, že všetky dopady a následky COVIDu-19 na ľudský organizmus ešte nie sú pre krátkosť času dostatočne prebádané, no po premiérovej verejnej ponuke mám pocit, že by experti z neurológie a psychiatrie mali spojiť svoje sily a skúsiť bádať i v týchto oblastiach. Je totiž možné, že je toto pohnutie mysli pána premiéra dôsledkom prekonania COVIDu (a za to chudák nemôže), ale potom by sme sa mali mať na veľkom pozore. Ak sa to bude ďalej rozvíjať, mohli by sme sa jedného krásneho dňa dočkať toho, že v ďalšom kole bude ponúkať v Bruseli za lajky nás. Jeho najmilovanejší národ.