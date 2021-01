Vy ešte stále rozmýšľate podľa starých štandardov? Je čas sa nad sebou zamyslieť

V Anglicku sa vianočnou reprízou Pomády spustila vlna odporu a časť divákov iniciovala výzvu tento kultový muzikál zakázať. Vraj nespĺňa štandardy, je sexistický a nie je tam vyvážené zastúpenie Afroameričanov, Aziatov a gejov.

Myslím si, že vzhľadom na potrebu ísť s dobou je len otázkou času, kedy tento pekný počin anglických divákov, bude mať pozitívny ohlas a svojich nasledovníkov i u nás. A vôbec sa tomuto nečudujme. Koľko našich filmov či seriálov už nespĺňa aktuálne štandardy súčasnosti? Za niektoré filmy by sme sa mali dokonca tak hanbiť, že o archíve by sme nemali ani len uvažovať a hneď by sme ich mali skartovať, zapáliť a zašliapať pod čiernu zem.

Taký Pacho, hybský zbojník... Samý chlap. Ak sa aj objaví žena, jedná sa o belošku, jednu jedinú národnosť a ešte k tomu hetero.

Alebo absolútna zvrátenosť našej kinematografie – Nevera po slovensky. Vidíte tam niekde Aziata alebo lesbický pár?

Kým nás na naše chyby a odchýlky od aktuálnych štandardov opäť upozornia zo zahraničia, mali by sme sa zamyslieť i nad niektorými ľudovými rozprávkami či pesničkami, ktoré nepekným spôsobom ovplyvňujú myslenie našich detí a často ich priam nabádajú k heterosexuálnym úvahám o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatkami, k šikane, k agresivite či k výsmechu nad utrpením vytypovaných jedincov. Fuj.

Taká Varila myšička kašičku... všetkým dala, poslednému, najmenšiemu nič. A to je čo? Diskriminácia non plus ultra.

Alebo Kohútik jarabý... obmedzovanie voľného pohybu vtáka a vyhrážanie sa mu smrťou jasne poukazuje na týranie.

Ale...

aby som našu klasiku len nehaňala, máme i pekné príklady starších diel, ktoré spĺňajú aktuálne štandardy. Napr.

Oli, oli, Janko,

kľakni na kolienko,

umývaj sa, utieraj sa,

podopri si bôčky,

chyť sa za vrkôčky

a vyber si koho chceš,

koho najviac miluješ.

Už pri základnom rozbore a kontrole je možné povedať, že Janko má vrkôčky, čo znamená, že deťom nenútime pohlavie hlavného protagonistu, a tým, že mu dávame v závere možnosť výberu partnera, nejedná sa o diskrimináciu ani prvého, ani druhého, ani tretieho pohlavia. A to je pekný základ, od ktorého sa môžeme v našej umeleckej tvorbe odraziť.

Nuž, je síce pravda, že až anglický divák nám ukázal, kade sa treba uberať, ale nehádžme flintu do žita. Máme na to, aby i my sme boli svetoví. Hlavne sa neopustiť a i napriek pandémii sledovať pokrok, aktuálne štandardy a včas sa prispôsobiť.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/100313/2033355/To-nemyslia-vazne--Legendarnu-Pomadu-chcu-zakazat--Vraj-je-prilis-sexisticka-a--Vadi-im-aj-TOTO-