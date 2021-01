Stádo v stáde?

Predseda parlamentu Kollár zorganizoval pre záujemcov hromadné očkovanie poslancov. Predseda Smeru Fico to cíti ako tlak, odmieta „stádovité a hromadné očkovanie poslancov“ a odporúča svojej hromade sa ho nezúčastniť.

Kollár tvrdí, že poslanci sú kritickou infraštruktúrou štátu, ktorá by mala byť zaočkovaná prednostne a asi z dôvodu ľahšieho priebehu a organizácie, zvažuje hromadnú akciu. Fico sa na kritickú infraštruktúru necíti a odmieta byť súčasťou Kollárovej hromady. Jeho hromada je celkom iná hromada. Nezmanipulovaná a nemanipulovateľná. Ako pán Fico píše vo svojom facebookoom odkaze, SMER v žiadnom prípade nepodľahne „falošnej a neobjektívnej propagande očkovania“ súčasnej nekompetentnej vlády.

Či budú mať v Smere svoju, pravú a objektívnu propagandu očkovania, ešte nevieme (i keď pán predseda v odkaze niečo naznačuje), isté je zatiaľ len jedno. Dominikánskym slnkom osvietený predseda, ktorý je neochvejným zástancom individuálneho práva, prostredníctvom facebooku povolil svojim, že sa môžu nechať zaočkovať. ALE... s odporúčaním, aby tak učinili mimo Národnej rady.

A tak to má byť. Dobrovoľnosť a vlastný rozum sú to najdôležitejšie. Odporúčanie je len odporúčanie pre tých, ktorí sú zmätení a nevedia sa rozhodnúť sami. Nič povinného. A ak sa niektorý z poslancov Smeru i po predsedovom odporúčaní rozhodne ísť sa dať zaočkovať do NR, nikto ho za to trestať nebude. Všetci majú celkom voľnú ruku. Môžu si robiť, čo len chcú.

Hlavne, aby to nebolo hromadné a stádovité.

