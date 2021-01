Tak nám už zaočkovali i Cibulkovú

Nešťastná udalosť, ktorá postihla našu poprednú tenistku na Kramároch, nech je nám všetkým veľkým mementom a ešte väčším varovaním pred neuváženými otázkami v nemocničnom prostredí.

Dominika sa pri sprevádzaní blízkej osoby len tak medzi rečou spýtala, kedy na ňu môže prísť s očkovaním rad a už ju brali. Chceš, nechceš, ideš. A keby len ju, ale zaočkovali i jej chudáka manžela Navaru, ktorý sa ani na nič nepýtal, ani nič nechcel a už ho napichli. Ak by Dominika mala pri sebe ďalších členov rodiny, celkom iste by to schytali i oni. Na Kramároch idú hlava nehlava.

Preto si na seba dávajte obrovský pozor.

Vyčerpaný zdravotnícky personál je už na tom tak zle, že akčne reaguje na každý podnet a ak sa dostanete do blízkosti sestričky s ihlou, pánboh s vami.

A Dominika môže hovoriť o veľkom šťastí, že na chodbe nestretla sestričku s pľúcnym ventilátorom. Ak by sa jej totiž spýtala, či je možné niekde otvoriť okno, že sa jej zle dýcha, mohla byť už dnes omylom napojená na pľúcnej ventilácii. I s Navarom.

Zdroj:

https://domov.sme.sk/c/22570153/cibukovu-prednostne-zaockovali-proti-koronavirusu.html