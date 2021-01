Dievčence, ženy, kolegyne!

Dnešným dňom sme opäť bližšie k človečej dokonalosti. Pápež oficiálne povolil ženám, aby počas omše mohli slúžiť ako miništrantky. Na kňazské povolanie sme vraj ešte nedozreli, ale miništrovať už môžeme.

A to je pekná správa na počiatku roku 2021.

Osobne si myslím, že ak vydržíme ešte 2-3 tisíc rokov, chlapi uznajú, že sme hodné vysvätenia a môžeme sa za kazateľňu postaviť nielen, aby sme tam poutierali prach a pripravili pôdu vyššiemu druhu, ale dokonca aj prehovoriť k ľudu.

Vždy som verila, že to dokážeme. Vždy som verila, že raz to musí prísť. Musí prísť nejaký ten muž, ktorý si všimne, že ten kúsok mäsa, čo nám chýba do chlapa, nemôže byť až takým problémom, aby sme sa stali človekom.

A vidíte, trpezlivosť ruže prináša. Prešlo len niečo vyše 20 storočí a už je to tu. A my, ženy môžeme smelo čítať evanjelium a slúžiť mužovi priamo pri oltári.

Nuž, pokrok nezastavíš.