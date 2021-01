Žiadny strach, všetko sa v dobré obracia

V diskusii pod mojim posledným blogom ma jedna z diskutujúcich vyzvala, aby som nerozoštvávala spoločnosť hlúposťami, že sa mám ukľudniť a mám napísať niečo, čo by spoločnosti pomohlo. A tak sa ukľudňujem a píšem.

V dnešných správach ma napr. veľmi upokojilo (a hneď túto upokojujúcu správu rozširujem), že premiér Matovič a minister hospodárstva Sulík začali spolu opäť komunikovať. Nie je to síce ešte stopercentné, ale milé je už to, že sa nenazývajú rôznymi stupňami mentálnej retardácie. Svoju komunikáciu dokonca poňali ako detskú hru a rozprávajú sa prostredníctvom animovaných odkazov. Bart Simpson Matovič odkazuje Bartovi Simpsonovi Sulíkovi a opačne. A tak to má byť. Veď k radosti a k optimizmu majú množstvo dôvodov. Napr. v Košickej nemocnici sú ešte 3 neobsadené lôžka. Alebo... v posledných celosvetových štatistikách úmrtí na COVID nie sme poslední. Po nás je ešte Litva.

Ďalšia pekná správa - pán premiér objavil čaro grafov. Svoj voľný čas si spestruje tvorbou pestrofarebných grafov, ktoré považuje vo svojej podstate za unikátne a prezentuje ich vláde i verejnosti i napriek zdvihnutému obočiu a adrenalínu odborníkov. A zostatok vlády? Tí sú tak dojatí z radosti premiéra, ako sa mu to podarilo nakresliť, že mu jeho radosť nechcú kaziť a súhlasia so všetkým, čo z týchto grafov vyplýva.

A čo z nich vyplýva?

Opäť zvesť, ktorá človeku pomáha a upokojuje.

Z grafov pána premiéra vyplýva, že pán premiér mal pravdu so svojou atómovou zbraňou a pôjdeme sa opäť celý národ testovať. Povinne. Po týždňoch spoločenského pôstu sa opäť všetci stretneme na jednej spoločensko-kultúrnej akcii, ktorá nám prinesie okrem nejakej malej bezvýznamnej rýmičky, chrípočky a malého zápaliku močových cestičiek množstvo radostných zážitkov a stretnutí so spoluobčanmi, ktorých sme už týždne nevideli. A nebude to jediné stretnutie. Pán premiér sľúbil, že toto sa bude opakovať týždeň čo týždeň, až kým mu neklesne graf pod číslo, ktoré si stanovil. To ocení najmä zdravotnícky personál, ktorý si vo voľnom čase medzi zmenami v covidových nemocniciach celkom slušne privyrobí a pomôže dobrej veci i vlastnej rodine. Tí z nás, ktorí na nasledujúce testovanie prídeme s rýmičkou a inými chorôbkami získanými v minulom týždni si ich pekne bez nejakého stresu postupne rozvinieme do zápalíkov pľúc a iných orgánov, tí ktorí tam prídeme bez sopľa, budeme trpezlivo čakať. To by v tom bol čert, aby sme ho počas niekoľkých týždňov státia pred kulturákmi a požiarnymi zbrojnicami predsa len nechytili.

Ale radostné správy nejdú len z kancelárie pána premiéra.

Postupne sa derú na svet zo všetkých ministerstiev. Napr. minister školstva Grőhling oznámil ďalší termín otvorenia škôl a z kuloárov je možné sa dopočuť, že ak ho pán premiér neschváli, má v talóne ešte ďalšie tri. Očkovanie má pod kontrolou ministerstvo zdravotníctva, triedenie odpadu samosprávy,...

Nuž, čo vám poviem, čaká nás príjemný koniec zimnej sezóny a začiatok jari. Nič, čo by spoločnosť rozdelilo či pobúrilo.

Pozn. autorky.

Uf... písať o niečom, čo by spoločnosti pomohlo a čo by ju upokojilo, je fakt ťažké. Vytiahnuť z toho marazmu okolo nás pár týchto pozitívnych správ bola naozaj fuška.