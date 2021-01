Preboha, nekazme mu to!

Z posledných správ vyplýva, že nastavené protiepidemické opatrenia sa pomaličky začínajú prejavovať poklesom denných prírastkov nakazených. Dobrú správu od odborníkov však ešte neschválil premiér, takže buďme zdržanliví.

Podozrivé je najmä to, že pokles sa začal prejavovať ešte pred plošným testovaním, a to je v ostrom rozpore z vedeckými poznatkami, ktorými disponuje premiér. Nie je to prosto možné. Navyše, premiér si tieto najnovšie informácie ešte nepreniesol do svojho špeciálneho osobného grafu a až ten nám ukáže, ako to vlastne je.

Preto... nevyvodzujme predčasné optimistické závery.

Neverme samozvaným odborníkom na matematiku, grafy, štatistiky a epidémie.

Náš premiér sa v tejto oblasti už viac ako polroka vzdeláva, sám prekonal COVID, sám navrhol, schválil a osobne konzultoval plošné testovanie s Merkelovou, a dokonca sám osobne testoval. Vie, že celoplošné testovanie je alfou, omegou, betou i gamou úspechu v boji proti COVIDu a bez neho nie je možné dosiahnuť úspechov, o ktorých píšu všelijakí kvázi odborníci.

My len pekne počkajme na testovanie, udržiavajme si hladinu nakazených a pesimistických výhľadov a nešpekulujme s nejakým predčasným poklesom.

A hlavne... nepokazme mu to.