Žiadny strach, obyčajné celoplošné testovanie nebude!

Bude testovanie skríningové. Aspoň tak nás po poslednom zasadaní vlády upokojil minister zdravotníctva Krajčí. A nečudujme sa tejto zmene. Okrem premiéra už celoplošné obyčajné testovanie nik nepodporoval.

Nemalo by podľa odborníkov ani koaličných partnerov zmysel a tak premiér vo svojej múdrosti ustúpil a vláda odsúhlasila testovanie skríningové. A to už je celkom iné kafé. Veď podľa wikipedie sa kvalitný skríning považuje za meradlo vyspelosti zdravotníctva krajiny. A to my teda máme!

Ak niektorí nevzdelanci nevedia, aký rozdiel je medzi obyčajným celoplošným testovaním a testovaním skríningovým, ponúkam malé porovnanie. Obyčajné celoplošné testovanie je, ako keby ste jedli obyčajné obilninové rožky. Hnus len pomyslieť. Na rozdiel od toho, skríningové testovanie je rožok cereálny. Pochúťka, základ zdravej výživy.

Nuž, je pre národ dobrou správou, že sa premiér podvolil zdravému rozumu, návrhom odborníkov a koaličných partnerov a že sa vo vláde takto dohodli. Veď tlačová konferencia strany Za ľudí, ktorá prezentovala svoj pevný názor nepodporiť celoplošné testovanie, i spor predsedu Sulíka s premiérom pred zasadaním vlády neveštili nič dobré. Chvalabohu, že sa to celé skončilo takýmto pekným kompromisom. Je totiž príjemným zistením, že (i napriek niektorým kuvikom) sa nepotvrdilo, že sa z nášho premiéra stáva diktátor.