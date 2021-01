Nevyužitý potenciál sedí doma a zbytočný impotenciál kecá?

Premiér Matovič už zasa trpí. Zoznam účastníkov vo víkendových politických diskusiách, ktorý zverejnil na facebooku, je naozaj donebavolajúci. Relácií ako húb po daždi a ani v jednej ON. Tie médiá nemajú fakt hanby?

I minister obrany poukazuje na fakt, že zástupcov OĽaNO nevolajú. Ako píše: „V parlamentných voľbách získalo OĽaNO 25,02%. V NRSR má 53 zo 150 poslaneckých mandátov. No a potom sa pozrieme na zastúpenie hnutia OĽANO v diskusiách cez víkend. Nie, ani 1 z 3, nie, ani 1 z 5. Nula. Nič. Ani jeden zástupca OĽANO. Veď načo...“

Samá Bittó Cigániková, Kolíková, prezidentka, no a samozrejme opozícia.

No hnus.

Tí, čo pravdu majú, sedia doma a tí čo ju vytvárajú, chodia do médií, ako trefne naznačil v statuse premiér.

Nuž, takto by ste to pán premiér ponechať nemali. Veď, ak to takto pôjde ďalej, môžete celkom upadnúť do zabudnutia. Napr. ja už si dnes vôbec nepamätám, čo ste hovorili naposledy. Veď viete, ako sa hovorí: zíde z očí, zíde z mysli. Vy sa len pekne domáhajte svojich práv a priestoru.

Ak by som mohla poradiť, možno by ste mali iniciovať zmenu zákona. Veď aké pekné zmeny ste už dosiahli za pár mesiacov, a to i v skrátenom konaní. Navrhnite (a zároveň si to i schváľte, aby vás výsledok potom neprekvapil), aby ste mohli k ľudu hovoriť a diskutovať každý týždeň. A sám. A vo všetkých reláciách, na všetkých staniciach. Veď, čo už môžu poslankyňa Bittó Cigániková a poslanec Raši ku zdravotníctvu povedať viac ako vy? Trt.

Predĺžte si pokojne tlačovky a zvýšte ich počet. Ak máte čo povedať a nestačia vám dve, tri hodiny, pridajte si. Národ potrebuje počuť inštrukcie a slová upokojenia z úst autority. Presaďte si ich reprízy. Veď nie každý občan je v čase vašej tlačovky doma.

Po vzoru prezidenta Zemana si dokonca môžete vytvoriť vlastnú reláciu. Také niečo, ako Hovory z Trnavy, Nočné dialógy, Popoludnie s premiérom, a byť vami, nebála by som sa ani Víkendu s premiérom.

No a ak sa nebudete báť rozdeliť sa o popularitu s vlastnými, spojte sa s kolegom Pročkom a skúste pouvažovať i nad náročnejším projektom plným zábavy a poučenia.

Nebojte sa toho.

Vy na to máte, pán premiér.

