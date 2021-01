On schudol, ja som pribrala, on už má šaty na mieru, ja pod svetrom zicherku

Peter Pellegrini, prichytený v čase zákazu vychádzania s novým oblekom v náručí sa vyhovára, že počas korony schudol a pretože je oblečenie pre politika pracovným nástrojom, musel si zadovážiť nový oblek na mieru.

Asi zo mňa hovorí závisť, pán Pellegrini, ale ja som ešte koronu nemala, pribrala som, oblečenie je pre mňa tiež pracovným nástrojom, potrebovala by som väčšie (a nemusí byť priamo na mieru) a...

Mám smolu.

Jediné šťastie je, že moje nabraté kilá zatiaľ pretekajú koordinovane v určitých etapách, a tak svoj handicap riešim zicherkou a nadšívaným pútkom zamaskovaným pod ďalšou vrstvou oblečenia. Pracovné stretnutia riešim zásadne v stoje, face to face, ruku naťahujem len do určitej vzdialenosti a v určitom uhle, skrátila som krok.

Vy to máte jednoduchšie.

Neviem síce, koľko ste schudli, ale ak to nebolo 30 kg, tak pokojne si môžete na mesiac, dva stiahnuť gate špagátom a sako nechať ležérne poletovať okolo vášho štíhleho tela.Verte, že ak vás partneri a diváci nezatratili kvôli iným veciam, váš oblek určite spúšťačom nebude. No a ak si premietam v hlave váš obraz z poslednej diskusnej relácie, až taký veľký prievan to nebude. A keby aj... kostymérky v Markíze vám to s radosťou prišpendlia (niektoré možno s potešením i priamo k telu).

Nuž, kritizovať papalášov je ľahšie, ako ním nebyť.

To si pamätajte vždy, Peter, ak vám slina do úst naplaví nejakú tú uštipačnú poznámku smerom ku kolegom papalášom.