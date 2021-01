Nové trendy v testovaní

Prvé správy zo sveta o presnejších testoch na koronavírus pomocou výteru z konečníka dorazili i k nám. Pán premiér už ich zaznamenal, a tak je možno len otázkou času, kedy sa v telocvičniach budeme k lekárom točiť iným koncom.

V prípade, že testy budú finančne výhodné, pán premiér bude v správnom psychickom i fyzickom nastavení a vyskytne sa možnosť byť vo svete v niečom prvý, nie je toho pána, aby nášho predsedu vlády zastavil. Veď, ako sa bude pekne vynímať v zahraničných prestížnych časopisoch, že sa niekoľkomiliónová vzorka zo Slovenska dobrovoľne podujala k takémuto výskumu?

Už nebude rozdelené Slovensko. Už nebude modrý, zelený či fialový okres. Všetci, ako jeden muž, povstaneme a začneme od nuly. A teraz už načisto. S kvalitnejšími testami. Atómová bomba č. 2. Ale už naozajstná.

Priznám sa, jedinú komplikáciu vidím v v odberoch.

Za prvé, čo si budeme hovoriť, je to nepríjemné.

Za druhé, otŕčať zadok lekárovi... no, čo už, ten je zvyknutý na inšie veci. Ale na pódiu v kulturáku? V sobášnej sieni? Na školských chodbách? V prítomnosti vojska a administratívy? Psychické traumy by mohli vzniknúť nielen u testovaných, ale i u chudákov testujúcich. Aké nočné desy by sa mohli vyskytnúť u chudáka mladého vojaka, ktorý mal doposiaľ čo dočinenia len s jedným zadkom, a to so svojim, po niekoľkohodinovej šichte, nechcem ani len pomyslieť.

Jediný spôsob, ako sa vyhnúť týmto problémom, je vykonávať odbery doma.

Pekne v pokoji, bez nervov, stresu a komparzu.

Výtery by v tomto prípade však neprichádzali do úvahy. Nemáme k tomu potrebné vzdelanie a priznajme si, niektorí si do inkriminovaných miest už ani nedočiahneme.

Črtá sa jediná alternatíva.

Pekne nakakať do škatuľky, zabaliť, previazať a poslať. V prípade rodiny by mohlo ísť o hromadné vzorky vo väčších škatuliach.

A už mám i adresáta.

Úrad vlády.

Aby to mal pán premiér všetko pod osobným dohľadom. Doporučene a do vlastných rúk. Aby nedošlo k zámene.

A záujem o takýto spôsob celoplošného testovania?

Osobne si myslím, že ak by bol adresátom Úrad vlády, zapojilo by sa dobrovoľne celé Slovensko. A vôbec by nám nevadilo, že by sa vzorky posielali týždeň čo týždeň.

Nielen preto, aby bol výskum relevantný, ale i preto, že si pán premiér po toľkej snahe presadiť celoplošné testovanie našu pozitívnu spätnú väzbu konečne zaslúži.