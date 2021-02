Nuž, pomaličky sa pripravujme. Premiér ide riešiť demografiu

Ešte nedodymila jedna atómová zbraň a premiér má už pripravenú druhú. Jeho posledný facebookový status naznačil, že sa odmieta len tak bezprizorne prizerať na úpadok pôrodnosti a chce tvrdo zasiahnuť. Ako píše – bleskurýchle .

Priznám sa, i keď som s ohľadom na môj vek (snáď) už z obliga, až sa mi pri slove bleskurýchle všetko stiahlo.

Ak by otvoril otázku prerodinnej politiky ktokoľvek iný, tak by mi asi ako prvé napadla bohatá finančná podpora rodín, ale v prípade nášho predsedu vlády ma ovládli zlé predtuchy a obavy. Slovné spojenie bleskurýchly zásah v súvislosti s pôrodnosťou a s čerstvým zážitkom premiérových myšlienkových pochodov, nápadov a snáh byť v niečom prvý vo mne vyvolalo množstvo úzkostných predstav. A vedzte, neboli to pekné obrazy.

O čo premiérovi presne ide, zatiaľ nepovedal, len v statuse nás oslovil ľudia boží, napísal, že nám zatiaľ ešte nemôže nič prezradiť a spomína niečo v tom zmysle, že už je čas nabrať odvahu.

A tu už je v súvislosti s pánom premiérom treba spozornieť.

Chcieť zvýšiť demografickú krivku je veľmi ušľachtilá snaha, ale bleskurýchle?

Čo si má pod tým bežný človek predstaviť?

V myšlienkach už vidím tlačovku a jasný farebný graf znázorňujúci premiérov plán. Červená čiara – ženy, modrá - muži. Krivky nám ukážu, kde budeme, ak sa budeme/nebudeme riadiť premiérovými pokynmi, ktoré môžu byť naozaj originálne: finančná podpora všetkého, čo súvisí s počatím a s pôrodnosťou, zákaz antikoncepcie pre ženy v reprodukčnom veku, zákazy vychádzania a tvrdé lockdowny počas ovulácií, stimulačné programy, kurzy a individuálne vzdelávanie pre starších a pokročilých, mobilné aplikácie a štátna kontrola plodných dní, zapojená samospráva a komisie na podporu plodnosti atď., atď.

Premiérove riešenie demografickej krízy sa však môže odvíjať nielen od jeho jasnozrivých myšlienok. Silný vplyv môže mať i to, s akými odborníkmi bude svoje nápady konzultovať. Osobne si myslím, že so ženami sa v tejto čisto politickej oblasti radiť nebude. Podľa neho ženy nemajú odvahu ísť do náročnejších projektov a na toto bude potrebná naozajstná guráž.

A tak sledujme tlačovky.

Ak bude v snahe bleskurýchle zvýšiť demografickú krivku jeho radcom minister zdravotníctva, tak by to nemuselo byť až tak bolestné. Ak však uvidíme vedľa neho na tlačovkách stáť ministra obrany alebo, nedajbože, predsedu parlamentu, mali by sme spozornieť. Zapojenie armády či angažovanie sa špecificky prerodinne založeného pána Kollára, by nemuselo veštiť nič dobrého.