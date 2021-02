Noc dlhých jazykov alebo lepiči zo Súmračnej

Veľká brigáda, ktorá sa chystá v centrále Smeru, bude pravdepodobne najväčšou v dejinách strany. Budú sa lepiť známky.

Nahnevaný predseda Fico po odmietnutí spolupráce s distribúciou petičných hárkov zo strany Slovenskej pošty, nerezignoval. Okrem toho, že podal trestné oznámenie na poštu, mobilizuje straníkov, nabáda ich ku spolupatričnosti a pozýva ich do centrály splatiť strane všetko, čo im doposiaľ dala.

A že to bude fuška, nie je pochýb.

Navlhčiť a nalepiť známky na státisíce obálok by dalo zabrať aj roky cvičeným bernardínom, a tak nebuďme prekvapení, ak sa táto masová akcia odrazí na psychike i fyzickej stránke menej zdatných lepičov. Veľké rozleptané palce, ovisnuté gamby, napuchnuté jazyky, ktoré sa len ťažko zmestia do úst, či očami a ušami ohraničené ložiska rôznofarebných ekzémov – to je len zopár poznávacích znakov, ktoré budú ešte dlhé týždne a mesiace deformovať výzor fešných Smerákov a pripomínať noc, kedy sa im zmenili priority.

Vďakabohu za rúška, ktoré nás, verejnosť, ochránia pred hrôzostrašnými pohľadmi na ich znetvorené tváre poznačené dlhodobým kontaktom s lepom na známkach. Vďaka bohu za rukavice a iné ochranné pomôcky, ktoré zakryjú to, čo napácha lepidlo na prstoch a možno i celých končatinách našich opozičných predstaviteľov.

A človek nie je necita.

Človek sa pýta: Prečo? Prečo toto chudáci podstupujú. Veď to nie je žiadna politická akcia, z ktorej by získali politické body. Tak prečo?

Odpoveď je jednoduchá: sú to prosto borci.

