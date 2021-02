Keď Krajčí ramenami krčí

Chcete byť k sebe zodpovední? Užívajte niekoľkokrát denne vo vysokých dávkach vitamín D, lipozomálny C, selén, zinok, pre rodinu si vopred zabezpečte Ivermektim, L-lyzín, Quercetin, Bromelain,.... Toto radí doktor internet.

Vraj to pomáha.

Keď už nie pred nakazením, tak pred smrťou.

Užívajte preventívne, vašim na COVID chorým blízkym to baľte do nemocníc.

A tak sa online poučený národ slovenský v čase lockdownu snaží dostať prostredníctvom internetu, zahraničných kontaktov a známostí s veterinármi k tajným a často nedostatkovým tovarom, ktoré sú tak tajné, že aj na ministerstve zdravotníctva sa červenajú, keď o nich hovoria. A ak už aj, tak len veľmi okrajovo a s uštipačnou poznámkou o osobnej zodpovednosti pri ich užívaní.

Nuž, väčšina z nás je naozaj nezodpovedných, pretože obsahy našich lekárničiek sa v týchto časoch až priveľmi podobajú a kto tam ešte nemá nejaké tie spomínané hnusoby nepreverené, tak nech neskáče. Nie je Slovák. A že sme do toho vrazili nemalé čiastky? No a čo, to je náš problém. Nik nám to nekázal. Žujeme to len na vlastnú zodpovednosť. Ak sa nám niečo stane, ide to na naše triko.

A čo máme vlastne v cene, ak sme zodpovední a spoľahneme sa na štátom overené a zdravotnou poisťovňou preplatené lakocinky?

Presne to vymenovať neviem, ale výsledkom je to, že na COVID zomiera každý tretí Slovák.

Ale aby som bola objektívna, predsa len nám štát niečo vrelo odporúča: očkovanie.

I keď... so zodpovednosťou sa tiež nepretrhli.

Pod každé prijatie zázračnej (ne)overenej tekutiny sa totiž musíte podpísať, že preberáte zodpovednosť na seba. Keby náhodou niečo...

Nuž, je demokracia, je možné si vybrať.

Ale poviem vám asi takto: či vám veterinár predpíše 40 ročný neoverený Ivermektim, alebo sa dáte zaočkovať pár mesiacov overenou vakcínou, vyjde to zajedno: ak sa vám niečo stane, ide to na vaše triko.