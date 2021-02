Svet nežije len koronou...

Vo štvrtok 18. 2. 2021 sme boli svedkami dvoch významných udalostí. Rover Perserverance pristál na Marse, po pol roku a verejne, a Robert Fico bol vypovedať na NAKA, nečakane a súkromne.

Ťažko rozhodnúť, ktorá z týchto udalostí bola väčším prekvapením.

Pri Perserverance sa tak trochu rátalo s tým, že po polroku trafí na Mars a zo svojej misie nám pošle i fotky, ale že sa pán Fico z ničoho nič objaví na NAKA, a súkromne, s tým nik, okrem novinárov nepočítal. Pán poslanec síce trošku upodozrieval predstaviteľov médií, že o jeho súkromnej návšteve vopred vedeli (čo pravdepodobne podrobne rozvinie na niektorej z jeho nasledujúcich tlačoviek), ale novinári to zborovo popierajú.

Nuž, pravdu o tom, či sa 35 viditeľných a neviditeľných novinárov tlačilo v malej hale policajného prezídia kvôli niekomu inému a bola naozaj len náhoda, že natrafili na súkromnú návštevu poslanca Fica, alebo či tam takto podaromky čakajú každý deň vo viere, že raz tam pán Fico predsa musí prísť, alebo či mali avízo vopred, sa asi nedozvieme.

Ale nič to.

Dôležité je, že túto súkromnú udalosť pána poslanca novinári na večnú pamäť národa zaznamenali a on mal možnosť objasniť druh svojej návštevy. Nie je totiž v tomto zariadení žiadnym štamgastom (aspoň zatiaľ) a jeho prítomnosť v priestoroch protikorupčnej jednotky by mohla vyvolať u náhodných okoloidúcich rôzne fantázie. Je len dobre, že novinárom povedal, že sa nejedná o nič oficiálne a verejné, ale čisto súkromné. Inak by sme si totiž mohli namýšľať rôzne neprístojnosti a nie je vylúčené, že hoaxy by bezprizorne lietali z média do média. A to by sme predsa v súvislosti s našim expremiérom nechceli.

Ale aby toho nebolo dosť...

... ešte jedna významná udalosť bola vo štvrtok 18. 2. na spadnutie a keby do diania nevstúpili nečisté sily, mohli sme mať až 3 správy dňa.

Pán premiér si pre nás i vládu pripravil ďalšie prekvapenie a predjednal s Ruskými partnermi nákup Sputnika. Všetko išlo ako po masle, dokonca sa s úmyslom pochválil i na zasadaní lídrov V4, ešte na zasadanie vlády kráčal plný opitimizmu a s vierou, že všetci majú podobne zdravý rozum ako on, a potom prásk. Jeden z koaličných partnerov jeho plán zhatil.

A to bola obrovská rana.

Pán premiér po roku vládnutia zistil, akú strašnú zbraň dal koaličným partnerom, keď neuvážene súhlasil s možnosťou VETA koaličných partnerov. I napriek tomu, že je to (asi) právo každého v koalícii (zatiaľ), osobne si myslím, že pán premiér to tak nenechá. Ministerka Remišová sa môže už teraz pripraviť, že dostane nejakú domácu úlohu, ktorú bude musieť do pondelka premiérovi predložiť. Či to bude dostavba Višňového alebo zabezpečenie 3 miliónov vakcín za polovičnú cenu, ešte nevieme.

To totiž nie je len tak a pán premiér si to musí do soboty riadne premyslieť.

