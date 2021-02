A mám ju v rukách

Ešte teplú, priamo z tlačiarne. Má takmer 280 strán a obsahuje viac ako dve stovky krátkych fejtónov a reakcií (väčšinou humorne ladených) na politiku a politikov, ktorí nám tu od roku 2018 ukazujú, ako sa má a nemá žiť.

Kniha sa volá Na čo všetko sme už zabudli a je malou pripomienkou nielen mojich príspevkov na blogovisku SME, ale predovšetkým pripomienkou manierov a prešľapov našich (nielen) politických celebrít, ktoré nás v čase, o ktorom píšem, svojim správaním zabavili i poučili, a na ktoré by sme (i keď by sme niekedy veľmi chceli) nemali zabudnúť. Aspoň do budúcich volieb. Vsadila som na humor, iróniu a sarkazmus, čo oceňujete svojou priazňou pri čítaní mojich (a)politických reakcií už niekoľko rokov.

I keď som si myslela, že skončením predchádzajúcich vlád, už nebudem mať o čom písať a že táto knižka bude samorastom, mýlila som sa. Už dnes vznikajú základy pokračovania a zdá sa, že II. diel bude mať oveľa viac strán, ako diel I.

Knihu som vydala v malom náklade, dohodla som si distribúciu, ale pretože pociťujem vďaku i voči vám, čitateľom mojich blogov na SME, ponúkam ju za zvýhodnených podmienok najskôr vám. Možno sa vám bude hodiť do vašej knižnice a možno ako darček pre priateľov a známych. Pre zábavu i poučenie, pre večnú pamäť národa na časy, kedy politika bola hrou eg a my figúrkami.

