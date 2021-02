Čo nám v tejto zemi zasľúbenej chýba ešte ku šťastiu?

My máme šťastie, milí Slováci, že i v týchto ťažkých časoch väčšina našich politikov je čestných a žije tak, ako káže. Sú to naozaj ľudia na svojich miestach a len ťažko by sme hľadali adekvátnu náhradu. Napr. taký minister Krajčí

Na otázku redaktora Braňa Závodského, čo hovorí na silnejúce hlasy, ktoré ho nabádajú k rezignácii a či by si vedel predstaviť na stoličke ministra zdravotníctva niekoho lepšieho, Marek Krajčí jasne povedal, že on sám „určite zatiaľ takého nevidel“.

A keď ho nevidel sám minister, tak ako ho môže vidieť niekto iný?

A čo jeho názor na nedostatkový Ivermektín?

„Ja si nemyslím, že je to zázračný liek. Ten liek (dokonca niektorí lekári aj u nás na klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave hovoria, že) môže poškodiť, keď sa dá neskôr... Neexistuje dôkaz, že tento liek by kauzálne liečil. Je fakt pravda, že keď sa nejakým spôsobom dostalo na verejnosť, že tento liek by mohol tiež pomôcť a teda nejakým spôsobom tú bunkovú imunitu podporiť, tak ten liek zrazu zmizol. Bolo ho vtedy ešte dosť, dokonca aj ja som si sám jeden takýto recept vyberal...“

Takže, Slováci, nie, že budete počúvať hlasy zo zvrhlého kapitalistického zahraničia o dobrých výsledkoch liečby COVIDu Ivermektínom! Nie, že budete veriť, že sa k nám Ivermektín pašuje, alebo že sa už niekoľko mesiacov tajne užíva v lekárskych a vyšších kruhoch v dostatočnom predstihu, aby nedošlo ku spomínaným nežiaducim efektom! Nie, že budete ako ovce opakovať po ministrovi, ktorý si ho sám náhodne, bez rozmyslu kúpil! Pre nás bežných je to FUJ. Neoverené, zakázané, nebezpečné. Nehodné našej pozornosti. Ako hovorí sám pán minister, máme ísť von, na čerstvý vzduch.

I napriek tvrdému lockdownu, i napriek povinnosti nosiť rúško a niekedy dve až tri. Žiadny Ivermektín. Von a hotovo.

A čo pán minister hovorí na svoje odporúčanie objednať Sputnik V.?

Povedal, že z ankety medzi ľuďmi vyplýva, že ľudia ho chcú. Vymenoval množstvo odborníkov, zástupcov odborných inštitúcii, ktorí podporujú úmysel premiéra objednať Sputnik i bez procesu potrebného ku schváleniu vakcíny. A to je zárukou, že vakcína je OK. (Pozn. autorky: Síce sa ešte počas priameho prenosu debaty s ministrom jeden z týchto menovaných odborníkov ozval, že on teda za objednávanie Sputnika bez európskeho odobrenia nie je, ale... to sa pri tom množstve stratí).

Nuž, asi tak.

A teraz mi, milí Slováci povedzte, čo nám tu v tejto zemi zasľúbenej vlastne ešte chýba ku šťastiu?

