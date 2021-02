Prvýkrát zabrala lekáreň, druhýkrát to hrala na zvyškový alkohol

Misska Fabušová má smolu, chudera. Najskôr havarovala počas zákazu vychádzania vo vládnej limuzíne Borisa Kollára a ešte jej ani chrasty nezaschli, už ju mali policajti nasáčkovanú na oddelení zasa.

Svoju prítomnosť v havarovanej vládnej limuzíne vysvetľovala tým, že ju Boris Kollár viezol do vzdialenej lekárne pre lieky na tetániu, pretože v miestnej lekárni tieto lieky nemali. Podľa jej výpovede ich veľmi potrebovala a mala šťastie, že Boris išiel okolo a že „aj on vie, čo je tetánia“.

Áno, tetánia je hnusoba a ak už človeku nepostačuje magnézium, kalcium či vitamín D (ktoré majú v každej lekárni) a potrebuje lieky (čo je pravdepodobne prípad slečny Fabušovej), tak to je už vážny stav. Taký človek nemôže bársčo a bárskedy. Musí dodržiavať určité zdravotné a iné obmedzenia, ktoré pomáhajú zmierňovať príznaky tejto choroby. K tým základným patrí: vynechať zo svojho života alkohol, ktorý zhoršuje ťažkosti.

V súvislosti s týmito informáciami trochu zaskočí správa, že tetániou obdarenej slečne Fabušovej namerali včera policajti za volantom 1,33 promile, pričom ona si porušenia pravidiel nie je vedomá a hovorí o zostatkovom alkohole. Z koľkých promile jej to zostalo, síce neuviedla, ale ak 1,33 promile ráta za zvyškový alkohol, tak musela byť riadne sťatá.

Sudca tento zostatok ocenil na zadržanie vodičáku a 18 mesačnú podmienku. A to je ďalší problém.

Kto bude na Mercedes zvyknutú slečnu Fabušovú voziť?

Predseda Kollár už asi nie a priatelia?

Ťažko povedať.

Pred jej bytom je bez súhlasu obyvateľov zakázané parkovať a je pravdepodobné, že súhlas slečna Fabušová tak skoro nedostane. Pred pár týždňami sa totiž pokúsila túto zákernosť vlastnými silami zvrátiť a jedného krásneho zimného večera sa pod rúškom tmy sporo oblečená snažila značku zatrieť farbou. Vraj: „ Maľovala som doma obraz, mala som farby, tak som si to dovolila. Tá značka nemá ani hlavu, ani pätu. Na značke je niečo nezrozumiteľné.“

Nuž, i keď to možno vyznie kruto, zdá sa, že tetánia nie je to jediné, čo by malo miss Fabušovú trápiť.

