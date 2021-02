Zdravá sebareflexia – základ úspešného vládnutia

Ešte sa ani rok s rokom nezišiel a odvážlivci z vlády už začali so sebareflexiou. A práve tí, ktorých je dnes najviac vidieť a počuť: Matovič, Krajčí, Sulík. Nuž, a chlapci sa naozaj nešetrili. Zreflektovali sa od hlavy až k päte.

A čo im vyšlo?

Najkritickejšie z nich sa pozoroval premiér.

Vidí to u seba asi na 50 vín a chýb, ktoré chce prediskutovať na samostatnej tlačovke. Nič bližšie zatiaľ neprezradil, ale vzhľadom k tomu, že tlačovka môže podľa neho trvať aj dve hodiny, sa zdá, že to budú ťažké hriechy.

Ale nie všetko vidí premiér čierno. Po roku vládnutia prišiel i na svoje pekné a silné stránky. Za tú najsilnejšiu považuje manažovanie pandémií. Ťažko povedať z čoho vyšiel, ale prišiel k tomu, že ak to riadil on, boli sme najlepší na svete, ak pandémiu v dobrom stave odovzdal do rúk odborníkom, sme najhorší. A tak v týchto dňoch jeho prirodzený organizačný talent obdivujú odborníci už tretí deň na spoločnom stretnutí a hľadajú cestu kudy-tudy. Premiér už vopred avizoval, že cesta musí byť spoločná a verí, že po očistnej konfrontácii, na ktorú sa teší, a po snahe odborníkov učiť sa od najlepších, sa všetci zhodnú na jednotnom postupe.

Už menej kriticky komentoval svoje pôsobenie vo vláde minister Krajčí.

Charakterizoval to jednou vetou: nepozná nikoho, kto by zdravotníctvo viedol lepšie ako on.

No a minister Sulík?

Ten sa síce zreflektoval, ale podľa premiéra, nič moc.

Minister hospodárstva má pocit, že pod jeho rukami všetko klape, hospodárstvo Slovenska je už ako tak v cajku, a tak sa ponúkol, že keď už je rozbehnutý, tak by vo voľnom čase skúsil robiť i ministra zdravotníctva. Veď, v Dubaji už bol, oddýchnutý je dosť, tak čo bude doma len tak podaromky sedieť.

Nuž, sebareflexia je dobrá vec.

Kukneš a vidíš, čo v tebe drieme.

No a my máme veľké šťastie, že naše politické špičky takéto zručnosti majú, dôkladne sa sebareflexiou zaoberajú a svoje zistenia a poznatky nám na tlačovkách pravidelne zvestujú. Veď inak by sme si kvôli korone vôbec nevšimli, aké talenty tu máme.

Všimol si toho jedine pán Krajniak a my sa vôbec nečudujme, že po tomto zistení chce otvárať kostoly.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/1203920/tb-predsedu-vlady-i-matovica-o-navrhu-r-sulika-viest-rezort-zdravotnictva.html