Premiérove prekvapenia

„Toto bude veľký týždeň. Dve veľké rozhodnutia, ktoré Slovensko výrazne zmenia,“ hlása premiér na facebooku a my sa môžeme len domnievať, aké pecky na nás predseda vlády tento týždeň chystá.

S jedným prekvapením ho pravdepodobne predbehol predseda SNS Danko, ktorý silné emočné vypätie už nevydržal a v krátkom videu priamo z lona prírody (možno priamo spoza plota letiska) s dojatím v hlase prezradil, že do Moskvy od nás letí lietadlo. Či už na vlastné oči videl, ako odštartovalo, alebo či má info priamo z dumy, nie je známe, ale pán Danko je rád, že lietadlo tým smerom vôbec letí a ďakuje premiérovi, že ho poslúchol.

Druhé prekvapenie, ktoré zatrasie dianím na Slovensku, je zatiaľ len na úrovni špekulácií. Niektoré zlé jazyky hovoria, že môže ísť i o rekonštrukciu vlády.

A to by bola po roku riadna zmena.

Z informácií, ktoré nám premiér včera v jednej z politických diskusií podal, je jasné, že pod ním samým sa stolička nekníše. Pani prezidentka na stretnutí vraj síce čosi spletala o vyvodení politickej zodpovednosti a spomínala nejaké cudzie slovo sebareflexia, ale jeho konkrétne nemenovala, takže on sám nemá pocit, že by sa to malo týkať práve jeho. Za ministrom zdravotníctva si premiér stojí, takže jediný adept, ktorý sa hodí na vyvodzovanie zodpovednosti, je minister Sulík.

Nuž, aj by to tak vychádzalo, ale...

... po poslednom premiérovom odkaze na facebooku mám veľmi čudné pocity.

Nabádal v ňom národ k opatrnosti a napísal, že pozná krajiny, „kde vládne strany držia spolu, kde opozícia či prezident/-ka nezneužívajú pandémiu na politikárčenie, ľudia dodržujú opatrenia výrazne viac a sú na tom výrazne lepšie.“

A to môže znamenať iba dve veci.

Buď sa náš premiér chystá vymeniť 3 vládne strany, celú opozíciu, pani prezidentku a občanov, alebo sa nám vyhráža, že si pôjde hľadať inú krajinu.

Nuž, čo k tomu dodať?

Jedine snáď to, že obidve možnosti by boli pre Slovensko naozaj veľkou zmenou.

